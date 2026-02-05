墾丁「五通」草案大利多！ 農變建門檻鬆綁 設籍「恆、車、滿」即可

「墾丁國家公園計畫第5次通盤檢討(五通)」草案，墾管處公告正辦理公開展覽30日。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕攸關恆春半島居民土地權益的「墾丁國家公園計畫第5次通盤檢討(五通)」草案，墾管處公告正辦理公開展覽30日。此次草案最令在地鄉親振奮的，莫過於大幅放寬「農地變更鄉村建築用地(農變建)」的申請資格，打破過去必須設籍於「園區內」的硬性枷鎖，改為設籍在恆春、車城、滿州三鄉鎮滿15年即可，被視為解決在地地緣關係不對等的重要一步。

過去墾管處推動「農變建」機制，為解決聚落居住空間不足，但其中一項「須於園區內設籍滿15年」的限制，卻讓許多「在地人」看得到吃不到。許多居民雖持有國家公園內的土地，但因房子蓋在恆春鎮中心、車城或滿州鄉等園區範圍外，導致無法申請，地方怨聲載道。

此次「五通」草案特別針對此點進行「權利放寬」。據了解，因民意代表與在地居民多次陳情，強調恆春半島三鄉鎮生活圈緊密，居民具備實質地緣關係。因此，草案修正為只要在「恆、車、滿」三鄉鎮設籍滿15年者，皆可提出申請，不一定要住在園區內，這項調整將讓更多持祖產的在地子孫獲得建築權利。

根據數據顯示，農變建自2018年核定實施至今近5年，已核准59件申請。這段期間，雖然只有7.6公頃的聚落旁農地轉為建築用地，卻成功讓27.6公頃的敏感山坡土地「捐回」國家，回歸自然保育。管理處認為，此次鬆綁設籍限制，能更精準服務「具居住需求」的在地人。

值得關注的是，草案中也針對申請面積提出1000平方公尺(約300坪)的上限。儘管地方出現「不應管太多」的反對聲音，但墾管處強調，此限制是為了確保土地是用於「在地居住」而非放任外來資金大型開發。

除了農變建門檻降低，本次檢討也推動「用地簡化」。過去一般管制區18種用地別分類過細，導致鄉鎮公所想蓋活動中心還得走漫長的變更程式；未來簡化為「四個次分區」後，只要符合公家需求即可依容許條件直接申請。至於船帆石至佳樂水段的台26線，也將配合公路局將原30公尺計畫路寬「縮編」為15公尺，讓緊鄰省道的建築地得以解編，回歸鄉村建築用地管理。

墾管處呼籲，本草案即日起在屏東縣府及三鄉鎮公所公開展覽，鄉親如有任何意見，務必於30日內填具建議表遞交，供後續委員會審議參考。

