墾丁1.4萬天價調酒新進展 業者怒告網友妨害名譽不起訴

墾丁一間調酒攤5月時因「3盤Shot噴1.4萬」的天價消費引發爭議，業者提告網友妨害名譽，案件近日有了結果。屏東地檢署認定，網友的貼文屬於善意提醒，攸關消費者權益，並且附有相關證據支撐，最終裁定不起訴。

墾丁一間調酒攤5月時因「3盤Shot噴1.4萬」的天價消費引發爭議。（示意圖／取自pixabay）

回顧事件，一名網友今年5月在臉書「爆料公社」發文控訴，自己在墾丁某調酒攤消費3盤Shot竟被收取高達1.4萬元，引發大量討論。該網友提醒其他消費者務必先確認價格，並指出該攤位未事先告知價格，結帳時才得知2盤Shot要價7000元，3盤更高達1萬4000元。

針對此事，業者出面澄清，表示該組客人共有3人，且要求邀請吧台人員一同飲酒，總共喝了76杯，每杯平均180元，並反控網友涉嫌抹黑，提告妨害名譽。

屏東縣政府當時強力稽查墾丁大街22家調酒攤。（圖／屏東縣政府提供）

根據《三立新聞網》報導，屏東地檢署調查後認為，該網友的貼文內容屬於消費者善意提醒，並非出於惡意，且貼文中附有Google評論與蒐證畫面作為佐證，最終裁定不起訴。

檢方表示，該案涉及消費者權益，貼文內容屬於公共利益範疇，難以認定與公共利益無關，因此不構成妨害名譽罪。此裁定結果也讓事件告一段落，但天價調酒的爭議仍在網路上引發廣泛討論。

