墾丁2026曙光小遲到 佳樂水路跑吸引數千人

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島從跨年夜就出現不少人潮，準備迎接今年本島第一道曙光，凌晨開始約三千民眾參與佳樂水迎曙光路跑活動等待，由於墾丁地區雲層過厚、落山風強大，陽光沒有準時出現，等待民眾仍開心迎接遲到的新年曙光。

大批民眾從凌晨三時後，便陸續湧進恆春半島東岸佳樂水、龍磐公園周邊守候，屏縣府首次舉辦曙光路跑活動，遊客在五時前都擠在會場欣賞節目等待，直到天色逐漸露出魚肚白，人群面向佳樂水奇岩怪石，無畏落山風吹的呼呼作響，把握時間以手機或拍照留下紀念。

恆春半島元旦氣候保持在20度的適合天候，時間接近預告的6時34分時，遊客們紛紛抬頭望向東邊，希望有機會見證今年第一道曙光，但如同過去多年的情況，太陽在厚厚的雲層影響下，曙光遲至6時45分才出現。

「迎曙光成為一種固定行程，完成才像新的一年！」遊客朱先生說，元旦清晨到恆春半島東岸迎曙光已成一種「儀式感」，半夜跨年活動結束後連夜南下迎曙光，與好友們一起在寒風中等待的氣氛，其實才是迎曙光的重要過程。

墾丁地區曙光約6:45分出現。(記者蔡宗憲攝)

2026年墾丁地區雲層厚沒有準時出現曙光。(記者蔡宗憲攝)

2026年墾丁地區沒有出現曙光。(記者蔡宗憲攝)

