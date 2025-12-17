墾丁22歲男自首2年前勒斃婦棄屍 警拜土地公後尋獲白骨再逮1共犯

記者陳佳鈴／南投報導

警方在帶同蔡嫌前往指認棄屍地點時，因時隔已久且山區地形複雜，尋屍過程一度陷入膠著。（圖／翻攝畫面）

墾丁一名22歲蔡姓男子於本月7日晚間，主動前往屏東縣枋寮警分局派出所自首，坦承自己在 2023 年間因財務糾紛，於南投縣勒斃一名劉姓女子，並將遺體載運至彰化山區棄置。警方經多日搜查，最終於彰化芬園山區尋獲劉女遺體。除自首嫌犯外，專案小組亦迅速追查到另一名 24 歲陳姓共犯，全案依殺人罪嫌移送，並獲法院裁定羈押禁見。

據了解，這起驚悚命案發生在2023年10月間。蔡姓男子於本月7日晚間6時許，現身於屏東縣枋寮派出所，自稱要針對兩年前的一起命案自首。他向警方供稱，當年他與 59 歲的劉姓女子因財務糾葛產生衝突，在南投縣一處民宅內將劉女勒斃，隨後將遺體運載到中部棄屍。

廣告 廣告

由於案情重大且涉及跨縣市，屏東縣警察局隨即成立專案小組，並報請屏東地檢署指揮偵辦。然而，警方在帶同蔡嫌前往指認棄屍地點時，因時隔已久且山區地形複雜，尋屍過程一度陷入膠著。

警方最終在芬園鄉虹道橋下方成功尋獲劉女遺體，不過因為時隔已久，大體已成依副白骨。（圖／翻攝畫面）

在連日搜尋無果後，屏東縣刑警大隊人員於 13 日下午特別陪同刑事局長前往屏東縣車城鄉福安宮，祈求地方神祇土地公庇佑，能順利尋獲遺體。奇蹟似地，隔日上午，專案小組的努力在彰化縣芬園鄉獲得重大突破。

警方最終在芬園鄉虹道橋下方成功尋獲劉女遺體。由於時間已久，劉女的遺體被發現時裝在黑色垃圾袋內，袋內已僅剩白骨狀態。

隨著遺體尋獲，警方進一步深入追查，發現此案並非蔡嫌一人所為，另有一名 24 歲的陳姓男子涉入其中。陳姓共犯隨即落網，經初步警詢後，同樣被依殺人罪嫌移送法辦。

屏東地檢署偵訊後，認為蔡、陳兩嫌涉嫌重大，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。全案的詳細犯案動機、經過以及兩嫌的具體分工，仍有待檢警進一步深入調查釐清。

更多三立新聞網報導

每8天得標1工程5年撈2千萬！前信義鄉秘書涉貪定讞 懲戒法院竟判免議

歐客佬賣假貨！「藝伎咖啡」產地造假 台中食安處函送法辦

槍抵頭從家中押走！前議長張宏年曾遭薛球綁架勒贖3億 重金付贖生還

議員兒叫不醒報警 前台中市議長張宏年病逝享壽73歲

