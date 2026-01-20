墾丁3天2夜伸狼爪！色機師「闖浴室看裸體、猥褻2女」 判決出爐

新北一名機師跟國中同學出遊時，竟趁機強制猥褻一名女旅伴。示意圖／鄒保祥攝

傻眼！新北一名機師跟國中同學一同進行墾丁3天2夜的旅遊，竟在旅行途中，闖入兩名女旅伴正在使用的浴室中，不僅當下目睹裸體，隔天還對其中一名女子伸出狼爪。法院最終判機師須賠償40萬元精神撫恤金，全案可上訴。

判決書指出，2020年小容（化名）、小妮（化名）跟國中同學出遊，小容因為出遊前跟男友分手，想說可以趁旅遊散心，小妮則有穩定交往男友，因為好友相聚才選擇出遊；兩人跟同遊的機師阿宇（化名）並不熟識。

一行人在泳池戲水時，阿宇明知道小容沒有下水意願，竟無預警以公主抱方式，把小容扔下水，當時小容的胸部、腰部貼緊阿宇的身體；隨後阿宇潛入水中，趁小容不注意碰觸她的腰部、臀部，還將小容的胯下隱私部位舉至肩上，令小容感到不適。

隔天下午，在民宿期間小容、小妮一起洗澡時，阿宇竟然裸上半身闖入浴室，當時正在洗澡的小妮的裸體全被看光；當天晚間眾人飲酒作樂，阿宇先是在房間內跨坐在小妮身上磨蹭，隨後小容進房間後才看到阿宇，此時門外的朋友竟將門抵住，不讓小容出去，而阿宇趁機壓制小容，強吻、猥褻、指侵小容得逞。小容、小妮一狀告上法院，分別向阿宇求償200萬元、100萬元。

對此，阿宇辯稱，當時眾人在房間外嬉鬧，隨時都可能會有人經過，在房內也是先後各自跟兩人獨處；並且小容在旅遊過程中多次露出微笑，沒有展露任何不悅、抗拒的意思，強調兩人是兩情相悅，認為只是團體間的嬉鬧。

法院勘驗證據後指出，小容自從阿宇闖進浴室時，就有傳訊抱怨說「真正不高興的是從你衝進來洗澡開始」，足見在洗澡事件發生後，小容就已經對阿宇產生厭惡情緒，再加上事後的對話紀錄顯示，阿宇有承認對小容做出強吻、猥褻行為，但並未提及有指侵的狀況。

法院考量到小容事後多次接受心理諮商，身心受創，而阿宇在事後否認犯行，沒有達成和解，因此判阿宇就強制猥褻小容的行為，應該賠償小容40萬精神撫恤金。至於指侵、小妮的訴求，證據不足予以駁回，全案可上訴。



