墾丁3天2夜變調！色機師侵犯2女 判決出爐

原本應該是輕鬆的散心之旅，最終演變成法庭上的攻防戰。一名劉姓機師與好友前往墾丁進行3天2夜的旅遊，卻違反對方意願，伸出狼爪，被2名女性友人告上法院。士林地院判賠小花（化名）精神慰撫金40萬元，另一名原告小羽（化名）求償100萬元，最後證據不足，遭法院駁回。

期待已久的旅行卻變調

根據判決書，原本為了療癒情傷，小花與好友小羽在109年10月接受國中同學邀請，前往墾丁參加3天2夜的民宿之旅。當時同行共有12人，除了少數好友外，多數人對小花來說都是陌生面孔。旅行第一天，眾人在民宿泳池戲水，被告劉男在明知小花沒有下水意願的情況下，竟以「公主抱」方式強行將穿著長袖長褲的小花丟入池中。

隨後的旅程中，肢體騷擾變本加厲。第二天下午，劉男甚至赤裸上半身闖入小花與小羽正在使用的浴室，導致當時正在洗澡的小羽裸體被看光。這一連串的脫序行為，讓兩名女子感到極度不適與恐懼。

事件在第二天深夜爆發，當晚眾人在另一間Villa的吊床區小房間聚會，現場氣氛在酒精與同行友人的起鬨下變得失控。劉男先是在房間內強行跨坐在小羽身上，隨後當小花進入房間時，門外友人竟惡作劇將門抵住，讓小花受困室內。

劉男趁機利用體型優勢，將小花摔在懸掛式的吊床上並全身壓制，儘管小花不斷推擠、撇頭拒絕，劉男仍強行親吻她的嘴唇、扯開衣物舔拭她的身體。雖然小花控訴劉男當時侵犯她的隱私部位，但由於驗傷報告中DNA證據不夠明確，法官在民事認定上，僅確認「強制猥褻」事實成立，對於「強制性交」部分則因證據不足未予採納。

司法判決與慰撫金裁定

法官在審理過程中，詳細勘驗了多方證據。雖然劉男辯稱雙方互動親暱、小花面帶笑容，且案發現場並無門鎖，認為這只是團體間的嬉鬧。但法官調閱LINE對話紀錄發現，小花在事發後曾向友人控訴「真正不高興的是從衝進來洗澡開始」，顯見其內心早已充滿厭惡與恐懼，並非劉男所稱的「兩情相悅」。

法院考量小花因此事罹患創傷壓力症狀，多次接受心理諮商，身心受創嚴重，而劉男事後始終否認犯行，未達成和解。最終裁定劉男應賠償小花40萬元精神慰撫金。至於小羽主張的部分，因缺乏足夠的客觀補強證據，遭到法官駁回。

