壁癌飄屎味！他怒控「樓上爽改10套房害的」求償109萬 法院判決出爐

記者林昱孜／嘉義報導

10樓屋主怒控樓上改套房害壁癌、漏水，求償109餘萬元，法院判決出爐。（示意圖／Pixabay）

樓上裝修竟成樓下災難！嘉義市中山路一棟大樓發生漏水糾紛，11樓屋主將房屋改建為員工宿舍，一口氣隔出10多間套房，導致樓下10樓天花板嚴重漏水、發霉，甚至飄散惡臭，原本承租的補習班不堪其擾退租。10樓吳姓屋主憤而向11樓提告求償109萬餘元，嘉義地方法院認定漏水確因11樓施工不當所致，判決11樓屋主須賠96萬餘元。

判決指出，10樓吳姓屋主控訴，11樓屋主為了改為公司員工宿舍，將內部隔成10多個房間，施工過程中破壞了樓地板保護層，導致汙水滲漏至10樓。吳男主張，該處原出租經營補習班，但漏水引發嚴重壁癌與霉斑，且室內瀰漫如糞便般難聞異味，導致承租人受不了提前解約，造成他損失5個月租金收益，還得負擔鉅額修繕費，包括慰撫金在內，提告求償109萬4940元。

11樓被告則辯稱，接獲反應後已修繕陽台防水，且認為10樓的霉斑不影響結構安全，補習班在漏水期間仍有使用事實，認為原告請求賠償金額過高。法院委託嘉義市建築師公會進行鑑定，結果顯示10樓天花板出現壁癌，主因確為11樓裝修工程中衛浴管路更新瑕疵，導致滲漏水。

嘉義地方法院認為，11樓屋主大幅改建卻未盡管理維護義務，造成樓下損害事實明確，需負責將天花板復原、防水工程等修復費用66萬2120元；另因惡臭異味導致補習班無法正常招生、退租，判賠相當於5個月租金損失的30萬元，合計判賠96萬2120元。至於吳男請求的精神慰撫金，因該處非自住用途，未達人格權受侵害程度，予以駁回。全案可上訴。



