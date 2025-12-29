壓不住了？台積電、台股雙創歷史新高





台股台積電雙雙創新高！受到傳言台積電將自2026年起至2029年將連續4年調漲先進製程報價激勵，台積電（2330）來到1530元，漲20元，漲幅1.32%，市值逼近40兆，帶動台股盤中一度來到28841.64點創新高，終場以28810.89作收，漲254.87點。

台積電領銜帶動台股創新高，其餘電子權值股鴻海、聯發科也有逾2%的漲幅；觀察今日盤面，PCB概念股同樣漲勢強勁，建榮（5340）、榮科（4989）、律勝（3354）、昶昕（8438）直衝漲停，德宏（5475）漲幅逾9%，銘旺科（2429）、富喬（1815）、距橡（8074）漲幅逾8%，亞電（4939）、台光電（2383）分別有逾4%、逾2%的漲幅。

廣告 廣告

而離2025年結束僅剩3日，不少網友好奇剩餘幾日會不會衝上3萬點，有網友驚呼「台股是要衝到哪？」，「期貨是要衝到29K嗎？」、「29000做空，驕傲一輩子」、「做空聰明人、做多有錢錢錢錢人！」、「2026再漲一萬點應該不難吧？」；也有網友開玩笑戲稱，「台股是都沒在理軍演的嗎」、「軍演=台股噴，早餐沒吃=台股噴，反正就是噴」。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



面板雙虎發威 PCB點火 台股上漲129點

高息霸主換人！誰是「隱形冠軍」？00981T 4.5%台股漲幅打底 明年一月迎來首配！

台積電站回1500元！台股漲逾200點 創歷史新高