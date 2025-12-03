壓倒性好評認證！Steam史上最強5款獨立遊戲神作盤點

在 3A 大作的遊戲市場中，獨立遊戲（Indie Games）往往能憑藉獨特的創意、吸引人的遊戲性或深刻的劇本，在全球玩家心中佔據不可撼動的地位，雖然他們畫面技術沒有那麼厲害，但便宜的價格與可玩性，絕對能讓你沉迷其中。這裡 Yahoo 奇摩遊戲編輯將以下為你精選 5 款在 Steam 平台上擁有極高玩家留存率，且能長期維持「壓倒性好評」的殿堂級神作。

（圖源：Undertale／Stardew Valley／Hollow Knight／Terraria 編輯合成）

《Terraria》（泰拉瑞亞）

這款被稱為「2D 版麥塊」的沙盒冒險遊戲，以極高的自由度聞名。玩家可以在隨機生成的像素世界中挖掘、建造冒險，但和《Minecraft》不同的是，這款遊戲的戰鬥內容較為豐富，有各式各樣的武器和裝備可以選，每一個都能帶來不同的炫酷攻擊方式，玩家還能獨自或和朋友一起挑戰數十種獨特的 Boss。雖然畫面復古，但其物品合成系統的深度非常恐怖，遊戲內容豐富到足以讓玩家投入數百甚至上千小時，更別提發展蓬勃的模組社群。是 Steam 史上評價最高、全平台銷量突破 6400 萬套的傳奇作品。

廣告 廣告

《Stardew Valley》（星露谷物語）

由開發者 ConcernedApe 單獨 1 人耗時 4 年打造的農場模擬巔峰。遊戲不只是繼承了《牧場物語》的精髓，更加入了豐富的戰鬥、釣魚與細膩的 NPC 情感互動。截至 2024 年底，銷量已經突破 4100 萬套，其溫馨的氛圍與持續多年的免費大型更新，讓無數玩家在繁忙的現實生活中，找到了一片屬於自己的心靈淨土。也因為這款遊戲的出現，對後續大量類似玩法的農場模擬遊戲產生了非常大的影響。

《Hollow Knight》（空洞騎士）

類銀河戰士惡魔城類型的標竿之作。玩家將扮演一名沉默的騎士，深入地下王國「聖巢」探索。遊戲擁有絕美的手繪美術風格、哀傷卻迷人的配樂，以及極具挑戰性的戰鬥手感。其地圖設計精妙並且隱藏了非常非常多的要素，是無數橫向動作遊戲愛好者公認的「藝術品」級遊戲，即便發售多年，社群討論度依然極高。

《Hades》（黑帝斯）

這款 Roguelike 動作遊戲打破了「死亡即重來」的枯燥感，完美把敘事融入死亡輪迴機制中。玩家扮演冥界王子，在希臘眾神的祝福下試圖逃離地獄。流暢爽快的戰鬥節奏、數萬句文本的全語音對話，以及每次遊玩都能帶來不同的技能組合。更是在 2021 年成為史上第一款獲得雨果獎肯定的電子遊戲。

《Undertale》（地域傳說）

一款顛覆傳統 RPG 認知的神作，其核心機制在於「沒有人必須死」。玩家的每一個選擇，不論是戰鬥或寬恕，都會徹底改變遊戲的劇情走向和結局。雖然畫面簡單，但其打破第四面牆的敘事手法、充滿靈魂的角色塑造以及震撼人心的配樂，為玩家帶來了極大的情感衝擊，被譽為遊戲敘事學上的里程碑，通關後即便經過多年，也會對其劇情印象深刻。