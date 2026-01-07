壓倒性好評！《My Winter Car》上架1週狂拿1.1萬則好評，玩家不在意AI生成內容

Steam 上對於使用 AI 開發的遊戲，都要求在商店頁面特別註明，而近幾個月來也有許多玩家因為 AI 的加入抵制遊戲與發行商，引發不少爭議。最近一款由 Amistech Games 開發的生活模擬和改裝競速續作《My Winter Car》，在 Steam 上取得了 95% 的壓倒性好評，但它許多內容都是由 AI 生成。

多數玩家並不在意 AI，只要遊戲好玩就好。（圖源：My Winter Car）

《My Winter Car》是《My Summer Car》的續作，在去年 2025 年 12 月 30 日於 Steam 展開搶先體驗以來，短短幾天內就取得了驚人的成績。迅速累積了超過 11,000 則玩家評論，並獲得高達 95% 的「壓倒性好評」。玩家必須在寒冷與黑暗中，一邊維持生存，一邊組裝並維護一輛舊車，並且具備「永久死亡」機制，其硬核的競速+模擬玩法再次擄獲了大量粉絲的心。

廣告 廣告

然而有趣的是，本作在開發過程中大量使用了 AI 生成技術，尤其是在 AI 技術在近期像《光與影：33號遠征隊》、《ARC Raiders》等都被捲入爭議。《My Winter Car》根據開發者的聲明，遊戲內的部分基礎貼圖、廣播音樂，以及遊戲內電視節目的影像與語音，部分都是由 AI 生成。

然而，與許多因使用 AI 而遭到玩家強烈抵制的遊戲不同，《My Winter Car》的玩家社群似乎對此相當寬容。多數玩家認為，只要核心玩法夠有趣就好圍，並不會影響整體的遊玩體驗，甚至在大多數的評價都，都沒有提到任何關於 AI 的相關內容。