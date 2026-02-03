壓制嫌犯與陪同身障阿伯過馬路 陳其邁表揚2名熱心同學

高雄市長陳其邁今在市政會議頒獎表揚見義勇為的簡姓大學生。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市一名簡姓男大生日前在路上目睹一對老夫婦遭到一名環保局清潔隊員毆打，見義勇為的將清潔隊員制伏，送交警方處理；另外，鳳山國中三年級的江詠恩同學則是幫忙阻擋車輛，陪同身心障礙的阿伯過馬路，高雄市政長陳其邁今天（3日）在市府市政會議公開表揚這兩名熱心的同學。（溫蘭魁報導）

兩名接受表揚的同學3日在家人的陪同下來到市政會議，其中，見義勇為的簡姓大學生臉上因為反擊而被打傷的地方還貼著膠布，對於接受市長表揚，他表示很榮幸，但也提醒大家出門在外要注意安全：「也希望大家都可以見義勇為，然後，也可以注意自己在外面的安全，然後，要買防狼噴霧器，這一定要。」

廣告 廣告

對於因為見義勇為而遭到馬姓清潔隊員提告，簡姓大學生說，他也一定會告對方傷害，一切交由司法處理；江爸爸說，孩子只是發揮他該做的事情而已，但也難免擔心。

高雄市長陳其邁今天在市政會議表揚陪同身障阿伯過馬路的鳳山國中江詠恩同學。（圖：溫蘭魁攝）

另外，就讀鳳山國中三年級的江詠恩同學，日前一段陪同身心障礙阿伯過馬路的影片在網路流傳，感動許多人，江同學受訪時描述當時的情形：「對向快綠燈了，所以我就想說我這樣可能比較明顯，然後就站在他旁邊跟著他過馬路。」

江媽媽說，當時看到老師把網路影片傳給她看，她非常感動，說孩子本來就很貼心，也感謝將影片上傳的先生。

高雄市長陳其邁表示，兩名同學都發揮了良善的精神，值得學習與肯定，至於攻擊老夫婦的馬姓清潔隊員，環保局已經進行議處，涉及刑事的部分則交由司法加以釐清。