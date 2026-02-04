壓制持刀砍警狂男反挨槍中彈！苗市長慰問英雄欣喜認出「當兵同梯」

記者潘靚緯／苗栗報導

苗栗縣苗栗市的南苗市場，今(4)日清晨7時40分發生隨機殺人案，一名40歲鍾姓男子持折疊刀在市場亂晃揚言殺人，民眾見狀趕緊報案，苗栗警分局南苗派出所員警立即到場試圖制止，反遭鍾男攻擊頭部，血流滿面，一旁員警連開2槍制止，造成鍾男胸部中彈，另一名協助壓制的羅姓民眾被流彈打傷手部，緊急送醫救治。苗栗市長余文忠接獲消息趕到醫院探望羅男，沒想到竟認出彼此是當兵時期的同梯。

羅姓男子在市場幫忙壓制持刀男子，不料被流彈打傷，苗栗市長到醫院送上慰問金。(圖／翻攝畫面)

還原案發經過，今(4)日清晨7點多，鍾男無故帶著折疊刀在市場閒晃，疑似跟廠商借手機不成，又莫名指控其他攤商欠他錢，市場人潮不少，看見他手中有刀，嚇得立即報警處理。而員警到場後喝令男子把刀丟棄，眼見鍾男不從，又持續向員警逼近，因此使用辣椒水，不料鍾男反而情緒激動持刀衝向員警，造成朱姓員警頭部受傷有5公分撕裂傷。

員警遭鍾男持刀攻擊，其他員警與路人羅勳城上前協助壓制，一旁李姓員警見同仁受傷，立刻開2槍制止，造成鍾男胸口中彈，羅男左手掌被流彈打傷，目前鍾男有生命危險，正在開刀搶救中，而羅男經治療後並無大礙。

苗栗市長余文忠第一時間得知消息，立即趕赴醫院慰問英雄羅男，沒想到認出對方正好是當兵時期的同梯，感謝羅男為維護民眾安全，英勇挺身受傷，幸好並無生命危險，趕緊送上慰問金致謝。

苗栗市長到醫院慰問時認出受傷的英雄是當兵的同梯，十分巧合。(圖／翻攝畫面)

