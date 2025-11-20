壓力下讓步？政院拍板撥補入法護水位 「投資績效」填補收支逆差

勞動部長洪申翰於行政院院會後記者會中說明《勞保條例》修正重點。行政院提供



勞保撥補是否法制化，立法院社福及衛環委員會本週一審查「勞工保險條例」條文修正草案，朝野立委都有相關提案，唯獨勞動部尚未提出版本，也遭到自家立委質疑，未料，行政院在今（11/20）日的院會中臨時增列勞保條例修正案，部長洪申翰強調，勞動部跟行政院持續研議將政府負最終責任以及撥補法制化入法，「不算是突然的狀況」，修法旨在擴大勞保基金規模，提升投資效益。

社福及衛環委員會本週一審查「勞工保險條例」條文修正草案，朝野立委提案修正勞工保險條例第66條及第69條文，增列政府撥補為勞工保險基金來源，以及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於新台幣1000億元；勞工保險財務，由中央政府負最後支付責任等。

廣告 廣告

勞動部長洪申翰進行答詢時，多次被問及是否同意撥補基金和政府負最後支付責任等入法，他並無明確的態度，直到民進黨立委楊曜在最後質詢時，直接以普發現金1萬元為例，依照民調顯示，有高達3成以上的民眾認為是立法院的功勞，僅2成認同行政院，反映在勞保條例也是如此，執政團隊既然支持撥補和最終支付責任入法，卻遲遲未提出院版或部版「就是行政怠惰」。

洪申翰當時露出有苦難言的表情，甚至在激烈的答詢後，急忙找楊曜進行說明，似乎已經暗示勞保條例修正案有機會在今日行政院會「插隊」，而多名立委早已收到院版通過的風聲，接下來火速送入立法院進行併案審查。而本次修正的內容，除了政府撥補為勞保基金來源，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補，且勞保財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關至少每3年檢討保險財務。

勞動保險司司長陳美女今日對媒體強調，政府撥補不只是單純填補基金缺口，而是擴大基金規模，提升投資效益，近年來勞保收支持續逆差，若基金餘額持續下降，投資績效也會受限，截至今年9月底，勞保基金收益為808億元，收支逆差為500多億元，相抵之下，收益能夠填補逆差，撥補是維持基金水位，透過投資來支撐給付。

陳美女補充，有關三年一次的檢討，條文所寫的是「至少每三年檢討」，若勞保條例修正案於明年通過，將會在2028年提出檢討報告，儘管勞保局今年初公布勞保精算報告，指若未啟動年金改革，勞保基金將在2031年破產，但當初只計算2025年的撥補，並未納入2026年以後的金額，因此，趨勢判斷和年度數字不同。

更多太報報導

勞動部修法保障病假權 最快明年元旦上路「未逾10天不得不利對待」

高壓文化害空服員不敢請病假！勞動部：長榮航2月內查職場霸凌

7天有薪產檢、陪產假「請滿者極少」！勞動部籲勞工多加善用