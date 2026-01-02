壓力不只傷身體！專家：過大壓力改變大腦認知與情緒調節

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

國防醫學大學兼任臨床教授、精神健康基金會精神健康指數組召集人、台灣華人身心倍思特協會理事長楊聰財表示，壓力不只傷身體，對情緒與大腦認知功能的影響同樣顯著，當壓力過大時，會改變我們感知世界、處理資訊和調節情緒的方式，讓情緒波動變得更難掌控。

1.情緒不穩與極端化

長期壓力會消耗大腦裡，重要的神經傳導物質，例如：血清素、多巴胺和正腎上腺素，使情緒調節能力大幅下降，變得更容易煩躁、易怒、情緒爆發或過度敏感；另一種情況則是整個人變得低落、常想哭，甚至失去喜悅和興趣，出現所謂的「情感麻木」。

如果壓力持續沒有紓解，就可能進一步導致廣泛性焦慮症、恐慌症或憂鬱症的發作或惡化，嚴重影響生活品質，也會干擾工作、人際關係與日常功能與社會功能。

2.認知功能受損

壓力荷爾蒙會影響大腦前額葉皮層的功能，這個區域就像大腦裡的「CEO」，負責專注力、工作記憶、決策、衝動控制和邏輯推理等高階功能；當壓力變大時，一般人常感到腦袋一片空白，也就是所謂的「腦霧」，容易注意力渙散、健忘、無法做出複雜決策，嚴重影響工作與學習效率，其實就是因為大腦資源被用於應對壓力，導致可用於思考的能量變少，自然就會影響工作和學習效率。

3.不健康的錯誤紓壓法

在巨大的壓力下，人往往會採取不健康的應對機制來「麻痺」痛苦，或是尋求暫時逃避，例如：有人靠咖啡因提神，有人抽菸、喝酒，甚至走向藥物濫用，也有人用暴飲暴食，來尋求短暫安慰，尤其是高糖高油的「安慰食物」。

還有人會沉迷於網路、遊戲、購物等成癮行為，例如：滑手機滑到停不下來、熬夜瘋狂追劇，讓自己逃離現實壓力；然而，這些方式短期內或許能帶來短暫逃避和慰藉，但是長期反而會對健康造成更大傷害，使壓力與情緒問題更加惡化。

（記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

