壓力大只想窩著？ 研究：減少久坐助提升精神情緒

（中央社記者曾以寧台北18日電）上班族、學生經常一坐就是一整天，壓力大時只想窩著不動。不過國際研究發現，久坐與心情、活力有關，只要每天少坐一點、多動一點，就能在隔天感受到情緒與精神狀態提升。

董氏基金會透過新聞稿說明這篇2025年9月發表於「運動與鍛鍊心理學期刊」的研究，此研究由德州大學阿靈頓分校與澳洲莫納什大學的研究團隊合作進行，以354名健康的年輕成人為對象。

研究團隊對受試者進行7到15天活動測量，記錄每日睡眠、久坐時間、輕度活動以及中高強度運動，探討不同活動在24小時行為分配中的變化，如何影響他們隔天的心情與活力。

結果發現，輕度活動與隔日情緒與活力的提升關聯最強，受試者只要增加一些走路、家務等輕度活動，隔天情緒就會更穩定、感到更有活力；相反地，久坐時間增加，隔天情緒低落的可能性也會升高。研究發現中高強度運動，如跑步、健身也有助於改善情緒，但效果不如輕度活動顯著。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，近年多項研究也得到與上述研究相似的結論，不過過去研究多聚焦於中年與高齡族群，而此篇研究則以健康的年輕成人為對象。同時研究結果呼應世界衛生組織（WHO）的建議，除了每週累積150至300分鐘的中強度運動，單純減少久坐時間本身就能促進心理健康。

徐錦興表示，長久以來大眾普遍認為「運動一定要流汗、達到特定強度或時長才有效」，讓許多人覺得運動門檻過高。然而這些新研究顯示，只要多曬太陽、多活動，就能促進有助情緒改善的血清素分泌；若再提升至中高強度運動，則可進一步刺激腦內啡與多巴胺，使身心更健康。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨提醒，很多人壓力太大、很累時，會想趕快把事情做完或乾脆躺在床上，但這樣反倒會讓效率變差、心情更低落。因此，覺得悶悶不樂的時候，更不要一直躺在床上或坐著不動，反而要刻意起來活動，不管是在家裡還是到戶外走走都好。（編輯：張雅淨）1141218