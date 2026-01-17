壓力大就「一直想尿尿」非心理作用！自律神經失調是關鍵

許多人在大考前、重要會議前明明才上過廁所，卻又立刻感到強烈尿意。呂謹亨醫師指出，門診中許多年輕族群或高壓工作者檢查後器官結構正常，其實往往與焦慮及自律神經失調有關。

交感神經負責儲尿會讓膀胱逼尿肌放鬆並收縮尿道括約肌，副交感神經則負責排尿會收縮膀胱逼尿肌。（示意圖／Pixabay）

泌尿科醫師呂謹亨說明，交感神經負責儲尿會讓膀胱逼尿肌放鬆並收縮尿道括約肌，副交感神經則負責排尿會收縮膀胱逼尿肌。然而長期情緒壓力會導致中樞神經敏感化，大腦前額葉對腦幹排尿中樞的抑制能力減弱，導致膀胱稍有尿量大腦就誤判為漲滿而發出急尿訊號。焦慮也會導致骨盆底肌肉長期緊繃，這種過度張力會刺激膀胱神經誘發頻尿。

根據International Neurourology Journal研究，膀胱過動症患者中焦慮症盛行率顯著高於一般人，壓力荷爾蒙如Cortisol的波動會影響膀胱上皮細胞通透性及神經傳導物質導致急尿感。夜尿常被誤認為單純是尿多，實際上許多案例是淺眠導致，焦慮引起的高警覺狀態讓人難以進入深層睡眠，處於淺眠期時大腦容易接受膀胱微弱訊號而喚醒身體排尿。

呂謹亨表示，若專心做事時可以很久不用上廁所、睡著後不會起來尿尿但睡前會頻繁跑廁所、尿急時尿量卻很少，或伴隨手腳冰冷、心悸、胸悶等症狀，頻尿可能與情緒或自律神經有關。他強調治療這類頻尿光吃止尿藥效果有限，必須身心同治。

呂謹亨建議，調整飲水習慣而非限水，少量多次白天正常喝水晚餐後減少水分攝取，避免咖啡因與酒精等膀胱刺激物。練習如廁訓練，當有尿意時不要立刻去廁所試著轉移注意力多忍耐5至10分鐘，目標是延長排尿間隔至2至3小時一次。透過腹式呼吸可活化副交感神經幫助放鬆膀胱與骨盆底肌肉，睡前進行10分鐘冥想或肌肉放鬆訓練有助減少夜尿。

呂謹亨建議，適時尋求泌尿科醫師排除感染與器官病變並配合身心放鬆。（圖／Freepik）

呂謹亨也提到，適度凱格爾運動可增強骨盆底肌透過神經反射抑制膀胱收縮，但若問題是骨盆底肌肉過度緊繃則需要做反向凱格爾練習放鬆。連續三天記錄排尿日記包含喝水量、排尿時間、尿量及急迫感，能客觀幫助醫師判斷是多尿還是頻尿。

呂謹亨強調當藥物治療效果不彰時應檢視生活壓力與焦慮指數，適時尋求泌尿科醫師排除感染與器官病變並配合身心放鬆，若仍無法改善可能需要藥物甚至膀胱鏡肉毒桿菌注射或其他治療方式。

