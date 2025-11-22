壓力大狂掉髮？落髮原因與改善方法一次看

當頭髮生長週期被打亂，就有可能大量落髮。（圖/Freepik)

壓力掉髮在醫學上通常指 「壓力性休止期脫髮」，是因為身體或心理壓力過大，導致頭髮生長週期被打亂，出現大量頭髮同時掉落的現象。





壓力落髮的原因

頭髮生長週期分為「生長期 → 退化期 → 休止期」。當人承受強烈或長期壓力時（例如手術、重病、高燒、心理壓力、產後、營養不良等），大量毛囊會提前進入休止期。因為休止期通常持續約 2–3 個月，所以壓力事件發生後，大約 2–3 個月後才會出現明顯掉髮。





以下壓力源可能導致落髮

精神壓力（工作壓力、焦慮、憂鬱）

身體壓力（大病、手術、嚴重感染、高燒）

產後荷爾蒙變化

營養不足（缺乏蛋白質、鐵、鋅）

藥物副作用（例如抗凝血藥、化療藥物）





壓力落髮是可逆性的，多數人的頭髮在半年至一年內會恢復生長。（圖/Freepik)

壓力落髮的特徵

突然大量掉髮：洗頭、梳頭時比平常掉得多，但通常頭皮不紅、不癢。 均勻掉髮：不像圓形禿會形成明顯禿塊，而是整個頭皮的髮量變稀。 可逆性：如果壓力解除、生活作息改善，多數人在 6–12 個月內會慢慢恢復正常生長。









壓力落髮的改善方式

穩定心理壓力：運動、深呼吸、冥想、心理諮商。 均衡飲食：充足蛋白質、鐵、鋅、維生素B群。 保持頭皮健康：溫和洗護、避免過度拉扯。 充足睡眠：幫助毛囊細胞恢復與分裂。 必要時就醫：若掉髮嚴重或持續超過 6 個月，可尋求皮膚科或毛髮專科檢查。





快速改善方式：外泌體生髮

外泌體是細胞分泌的小囊泡，裡面含有蛋白質、RNA、miRNA 等訊號分子，可以傳遞訊息給其他細胞。研究發現，外泌體可以刺激毛囊中毛母細胞增殖、延長毛囊生長期、抑制毛囊退化期的信號。通常以「注射到頭皮」或「外用配方」的形式，臨床上可用於休止期脫髮的輔助治療，促進頭髮密度和粗細，效果因人而異。





總結來說，壓力掉髮不是永久性禿髮，多數情況下是可逆的，只要找出壓力源並調整生活方式，或是尋求專業醫師協助，頭髮仍會長回來。