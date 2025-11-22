壓力大狂掉髮？落髮原因與改善方法一次看
壓力落髮的原因
頭髮生長週期分為「生長期 → 退化期 → 休止期」。當人承受強烈或長期壓力時（例如手術、重病、高燒、心理壓力、產後、營養不良等），大量毛囊會提前進入休止期。因為休止期通常持續約 2–3 個月，所以壓力事件發生後，大約 2–3 個月後才會出現明顯掉髮。
以下壓力源可能導致落髮
精神壓力（工作壓力、焦慮、憂鬱）
身體壓力（大病、手術、嚴重感染、高燒）
產後荷爾蒙變化
營養不足（缺乏蛋白質、鐵、鋅）
藥物副作用（例如抗凝血藥、化療藥物）
突然大量掉髮：洗頭、梳頭時比平常掉得多，但通常頭皮不紅、不癢。
均勻掉髮：不像圓形禿會形成明顯禿塊，而是整個頭皮的髮量變稀。
可逆性：如果壓力解除、生活作息改善，多數人在 6–12 個月內會慢慢恢復正常生長。
壓力落髮的改善方式
穩定心理壓力：運動、深呼吸、冥想、心理諮商。
均衡飲食：充足蛋白質、鐵、鋅、維生素B群。
保持頭皮健康：溫和洗護、避免過度拉扯。
充足睡眠：幫助毛囊細胞恢復與分裂。
必要時就醫：若掉髮嚴重或持續超過 6 個月，可尋求皮膚科或毛髮專科檢查。
快速改善方式：外泌體生髮
外泌體是細胞分泌的小囊泡，裡面含有蛋白質、RNA、miRNA 等訊號分子，可以傳遞訊息給其他細胞。研究發現，外泌體可以刺激毛囊中毛母細胞增殖、延長毛囊生長期、抑制毛囊退化期的信號。通常以「注射到頭皮」或「外用配方」的形式，臨床上可用於休止期脫髮的輔助治療，促進頭髮密度和粗細，效果因人而異。
總結來說，壓力掉髮不是永久性禿髮，多數情況下是可逆的，只要找出壓力源並調整生活方式，或是尋求專業醫師協助，頭髮仍會長回來。
其他人也在看
童綜合設媽祖醫院 明年白沙屯媽進香後動土
苗栗縣通霄、苑裡海線地區目前僅兩間醫院，不少民眾常舟車勞頓跨縣市至台中市就醫，醫療服務量能不足。台中市醫療社團法人童綜合醫院之前宣布要在白沙屯拱天宮旁興建「白沙屯童醫院-媽祖醫院」，規劃急診、內科、外科、婦產科等重要門診，不少人也關心進度。苗栗縣議員陳品安於議會詢問苗縣府衛生局長楊文志，楊文志表示，自由時報 ・ 1 小時前
125天的生命奇蹟！ 跨科接力搶救「600公克極早產兒」變胖娃娃
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 125天的生命奇蹟！六個月前的加護病房裡，出生時體重僅600公克的「小粉圓」，還在努力掙扎著，肺部尚未成熟的她，每一次呼吸時胸口的微微起伏，無不牽動著醫護人員的心，僅有23週大，是亞東醫院照顧過最年幼的早產寶寶，幸運的是，歷經125天醫療團隊跨科接力照料之下，從呼吸窘迫到順利脫離氧氣，出院已穩定成長至3000公克。 ...匯流新聞網 ・ 6 小時前
2025聖誕限定彩妝出爐！星鑽細閃小奢華實用眼影盤、水晶唇膏美到雲端
聖誕節限定彩妝出爐！兼具實用風格又加入小奢華元素，DIOR首次推出雙頭唇釉，油肌必備SNOW BEAUTY雪花香氛魔法盒也是美到雲端必收藏～造咖 ・ 1 天前
每8人就有1人罹慢性腎臟性疾病！中西醫整合醫療，逆轉患者腎功能，避免洗腎
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】依據台灣腎臟醫學會指出，平均每8人就有1人患有腎臟慢性疾病，據統計，目前全台有近10萬人接受洗腎治療，且以每年1萬人的速度增加。員榮醫院中醫部林親怡部長分享透過中藥調理、針灸輔助以及個別化的西醫監測，成功讓部分患者腎功能穩定甚至改善，逆轉患者腎功能，華人健康網 ・ 6 小時前
台股慘摔991點！ 三大法人合砍1080億「外資大賣超」
台股今（21）日開低走低，盤中最低下殺1030點，終場跌幅略為收斂，收在26434點，下跌991點，創史上第6大收盤跌點，跌幅3.61%，成交量新台幣5498億元。 三大法人外資及陸資、投信、自中廣新聞網 ・ 1 天前
衛福部整頓醫美再出手 「高風險抽脂、拉皮」明年納評鑑
衛福部近期預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，將對醫美診所實施更嚴格的管理。衛福部長石崇良表示，高風險醫美手術如一定程度的抽脂、拉皮等，包含診所在內，都必須經過評鑑，預計下週將與相關學會溝通後，於明年正式上路。中天新聞網 ・ 6 小時前
挖子尾自然保留區成遷徙驛站 生態志工帶民眾賞鳥
挖子尾自然保留區是依據文化資產保存法畫設的自然地景，初冬是一年中最熱鬧的時節，可見到紅樹林靜靜豎立在河口，泥灘地上螃蟹穿梭，天空中則有候鳥成群飛翔。此處是候鳥遷徙的重要驛站，每年冬天，黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛到訪，為挖子尾自然保留區增添...CTWANT ・ 4 小時前
蔡明芳專欄》財劃法修法應多考量地方區域發展不均的原因
去(2024)年立法院所通過的財劃法修正版本雖由多數國會議員表決通過，但是，修法版本並未被充分討論而導致「計算公式錯誤」的嚴重缺失，進而使得許多縣市的統籌分配款分配較修法前降低，與這些縣市的立法委員宣稱修法是拉近垂直公平的說法，相互矛盾。為此，行政院在本月20日公布《財政收支劃分法》修正草案，希望可以讓財劃法真正落實均衡城鄉發展與兼顧國家財政韌性。 現行財劃法版本的不足 去年立法院通過財劃法修正案時，本專欄已指出「新版財劃法 只會讓縣市發展的差距變成惡性循環」，包含國稅統籌分配給地方比例的不合理，以及以人口數作為重要指標；換言之，人口愈少的縣市，未來可以分到的稅收將愈來愈少。可惜的是，立法院去年仍通過讓地方縣市貧富差距擴大的財劃法。 除了分配方式的不合理外，行政院指出，去年立法院通過的財劃法除了將第16 條之 1 第 3 項分配本島部分，序文明定不含離島分配公式，分母卻仍規定以全部直轄市及縣市計算；分配離島部分亦有相同情形，衍生新台幣345 億餘元無法分配問題，這也說明立法院所提的重要民生議案修法應該被充分討論與檢視的必要性。否則，修法讓地方財政惡化，這已違背選民的期待與傷害國家財政能中央廣播電台 ・ 4 小時前
涉詐領加班費 北市派出所副所長遭判降1級改敘
（中央社記者林長順台北22日電）北市信義警分局陳姓派出所副所長，涉嫌於去年3月至5月間多次外出處理私務，並請同事代為簽退，虛偽填寫超勤申請表，詐得加班費1萬餘元。懲戒法院日前判陳男降1級改敘，可上訴。中央社 ・ 4 小時前
清領府城大南門、大東門啟動修復 估2028年完工
（中央社記者張榮祥台南22日電）建於清領時期的國定古蹟台灣府城大南門、大東門距上次整修已半世紀，目前出現滲漏、開裂及鏽蝕，修復工程今天動土開工，總經費新台幣5560萬元，預定2028年1月完工。中央社 ・ 5 小時前
胃癌成台日重大死因！醣聯合作日本醫院 進行GNX1021胃癌治療開發
醣聯 (4168)宣布，與日本北海道大學醫院（Hokkaido University Hospital）正式簽署合作研究協議，共同展開次世代抗體藥物複合體（ADC）GNX1021的精準醫療研究。本次合作將作為醣聯2026年啟動日本臨床一期試驗的重要前導里程碑，強化GNX1021在胃癌治療領域的臨床發展潛力。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「髮量王者」趙露思養髮聽媽媽的話 1物每天吃1湯匙就夠
中國女星趙露思以超多髮量出名，近期因與港星陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》再受關注。趙露思曾分享自己的養髮祕訣之一是吃黑芝麻。營養師指出，黑芝麻有許多助身體抗氧化、抗發炎的營養素，可以改善頭皮循環、幫助健康2.0 ・ 8 小時前
戰勝疲勞與高壓！日本上班族「續航力」必備聖品清單大公開！
面對日本高壓、高時數的工作節奏，如何維持充沛體力與清晰思緒，成為每位「日系社畜」的生存之道。他們不只依賴咖啡，更懂得利用科學補給品來對抗疲勞、緩解壓力。Yahoo好好買 ・ 2 天前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你...styletc ・ 1 天前
傷口癒合不是結束 預防疤痕從「這時機」開始！醫揭疤痕凝膠應用策略
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】燒燙傷、車禍、外科手術等可能產生傷口，若留下大面積疤痕總是讓人越看越煩惱，不過多數人卻對如何預防疤痕形成缺乏認識。醫美診所皮膚科羅峙錕醫師表示，例如補充維生素C、疤痕按摩等坊間說法都難以真正淡疤，甚至可能帶來反效果；應把握傷口癒合後的黃金時期，及早接續疤痕護理，目前也有疤痕凝膠等產品可作為輔助保養選項，由醫師根據個案狀況提供使用建議。 傷口癒合有4階段 「疤痕重塑期」注意避免刺激！ 羅峙錕醫師指出，傷口是否形成疤痕，取決於傷口的深度和嚴重程度，讓傷口及早癒合、預防反覆發炎感染，有機會避免疤痕上身。傷口癒合可分為止血期、發炎期、增生期，最後到「疤痕重塑期」，也就是皮膚逐漸恢復穩定，時間從數週到數個月皆有可能。 「有些人以為不再出血、新皮膚長出來就代表傷口已痊癒，其實這時才是預防疤痕形成的關鍵時機。」纖維母細胞過度活化是不正常的疤痕組織產生的主因，若此時未留意照護，皮膚一旦受刺激，疤痕就可能持續增生。若傷口結痂掉落後約一兩週，新生皮膚光滑細嫩、顏色不帶紅或黑色，也未感到不適，代表其處在正常狀態；反之若反覆結痂，代表該處經常受刺激，應提高警惕。 維生素C、按摩有健康醫療網 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 20 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 7 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前