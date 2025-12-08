壓力大 女強人打瘦瘦針反變胖２公斤

打瘦瘦針還沒減重就先壓力肥，醫師洪櫻娟建議身心整合最重要。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

一名38歲已婚的丁姓女成衣商，身高163公分，體重71公斤，由於家庭工作兩頭燒，加上事事求好，導致慢性壓力，睡眠品質不好，雖然生活習慣、飲食都很自律，對健康和身材的自我要求高，但3年前的「產後肥」，讓她耿耿耿於懷，為了瘦身，和友人相偕去診所施打瘦瘦針，卻由於噁心嘔吐、煩躁不安的副作用，睡眠更差，未見瘦身效果外，還更胖了2公斤，令她煩燥不已。

丁女近日到阮綜合醫院「身心舒壓減重門診」，經洪櫻娟醫師評估診斷為「壓力肥」，透過舒壓治療，兩個月內壓力荷爾蒙逐漸降低，內分泌自然協調，睡眠品質大幅改善，如今丁女神清氣爽，還減下5公斤。

廣告 廣告

洪櫻娟說，俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥；成分為腸泌素GLP-1受體促效劑，作用機制主要有1.刺激胰臟分泌胰島素並抑制升糖素釋放，以降低血糖。2.延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感。3.使大腦中樞神經抑制食慾。藉以達到體重控制的目的。

洪櫻娟指出，雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但研究與臨床經驗觀察到：一、造成情緒影響～1.食慾差、進食不足導致血糖波動、下降，造成焦慮、易怒、情緒不穩。2.出現惡心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適，引發感覺人生無趣等不良心理反應。3.減重過程中的壓力：體重變化、飲食限制、對外表的焦慮，都造成情緒波動大。

二、曾有憂鬱或焦慮病史容易因此情緒低落、產生空虛感、睡眠障礙，甚至憂鬱傾向或自我否定感。

醫師洪櫻娟對於想施打瘦瘦針減重者提出3建議：1.施打前務必與醫師討論過去情緒或心理病史：例如長期被否定、被貶低經驗，職場壓力，憂鬱或焦慮傾向。

2.施打後觀察自我情緒變化：若明顯情緒惡化，例如持續憂鬱、無力、對生活失去興趣、睡眠大幅變差、情緒失控等，應立即回診考慮暫停或調整治療；3.確保營養與睡眠：避免過度節食以免低血糖加重情緒不穩。而睡眠品質也會影響壓力賀爾蒙和瘦體素、飢餓素的分泌，美容覺是舒壓減重的關鍵要素。

洪櫻娟醫師呼籲，任何治療都以「身心整合」為原則，藥物只是其中一環，「自我修復」除了藥物更需要生活作息、營養、社交支持、心理輔導等相互配合。唯有心理和生理同時健康，減重才能真正成功，並且不易復胖。