壓力大、過度用腦恐加速大腦衰老！從先天基因到腦部結構，3檢測助攻早期失智預防
面對高齡化社會的來臨，失智症已成為影響國人健康與生活品質的重大議題之一。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源醫師指出，現代醫學已能在「失智前期」偵測出潛在的大腦退化風險。透過基因、影像與生化檢測三重分析，民眾可在症狀出現前掌握自身腦部健康，及早介入、延緩退化進程，讓「預防失智」從不可能變為可行。
評估先天失智風險：Apo E基因檢測
失智症並非完全由外在因素導致，基因扮演關鍵角色。鄭乃源指出，人類有23對染色體，第19對染色體上的Apo E（載脂蛋白E）基因，與神經退化疾病有密切關聯。此基因有三種主要型態（ε2、ε3、ε4），若個體同時攜帶兩個ε4型基因，其罹患阿茲海默症的風險較較同年齡者高出10至15倍。
不過，基因檢測結果並非確定罹病。鄭乃源強調，Apo E基因檢測屬於風險預測性評估，提供「未來大腦罹病風險評估」，並非一定會發生。即使具有高風險基因，只要及早得知，仍能透過良好的生活習慣與飲食控制減緩大腦退化速度。反之，沒有風險基因者也不代表絕對安全。
了解目前大腦結構狀態：全腦神經年齡磁振造影檢查
不少民眾雖察覺自己記憶力下降或注意力變差，卻難以判斷問題源自哪個腦區。為此，「全腦神經年齡磁振造影檢查」（Brain MRI with AI Neuro-Aging Analysis）成為近年熱門的非侵入性工具。
鄭乃源說明，全腦神經年齡磁振造影檢查是透過腦部MRI神經影像掃描腦部結構，再結合AI大數據資料庫，與同年齡的健康大腦作比對，進一步獲得當下腦年齡與認知功能的狀態，如：情緒、記憶、認知（注意力、語言能力）等。
「現代人生活壓力大、過度用腦、營養不均衡，這些都是加速大腦衰老的危險因子。」鄭乃源強調，利用檢測進一步評估了解目前推算的腦年齡、有助於提高腦度退化的警覺性，即時調整生活型態。
即時監測大腦病變：阿茲海默p-tau217檢測
隨著分子檢測技術進步，醫學界已能透過血液檢測監測大腦病變。「阿茲海默p-tau217檢測」即為其中代表。鄭乃源指出，研究認為，濤蛋白（Tau）在神經細胞中異常堆積，會造成大腦神經纖維紊亂，和乙型類澱粉蛋白（Aβ-42）兩者均被視為導致阿茲海默症的元凶。因此，可利用抽血檢測濤蛋白的方式，瞭解當下大腦是否有阿茲海默症的早期病變，甚至能找出無症狀者，早在記憶力下降、認知功能退化之前，積極治療，延緩病程、降低對生活的影響。
從日常做起：吃好、睡好、動起來，守住大腦健康
因應高齡化浪潮，失智症對個人、家庭與社會帶來深遠影響。鄭乃源表示，現今醫學已能在失智症或大腦退化的「無聲期」就洞察風險，透過新型檢測技術提早了解大腦健康狀況，進而預先做好日常健康管理，協助延緩病程發展。
然而，大腦是非常複雜且深奧的器官，想要完全釐清腦部病變的成因與機轉，醫學上仍有很長的路要走。他強調，除了大腦相關的先進檢測持續發展外，健康的生活是預防疾病的根本，並強調每個人現在就能做的、也必須做到的：「好好吃、好好睡、好好運動並做好紓壓」，這些基本功正是維護大腦健康的關鍵。
資料提供：聯安預防醫學機構
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：曾耀儀
