壓力太大！周蕙免疫系統出狀況全身癢 被叮嚀早睡早起：要跟蔡依林看齊

「美聲天后」周蕙暌違多年宣告回歸歌壇，新歌一改過往悲情抒情歌路線，以Disco復古舞曲風格現身。她也透露，過去一年因繁忙工作壓力大到身體出狀況，體檢報告出現不少紅字，有一段時間幾乎每2個月就抽血檢查一次，好在目前狀況已經好轉。

周蕙暌違多年宣告回歸歌壇，新歌一改過往悲情抒情歌路線，以Disco復古舞曲風格現身。（圖／群石國際 提供）

周蕙在去年12月31日正式發行的全新專輯全新風格《Where X 走》，談及目前的身體狀況，她透露，2025年下半年正處專輯收歌與前期製作的關鍵階段，長時間高度投入工作，讓身體長期處於緊繃狀態，加上壓力累積，免疫系統受到影響，過敏反應引發濕疹大爆發，全身出現紅疹與搔癢狀況，連手掌心也未能倖免，發作時相當不適。

為了密切掌握身體狀況，她那段期間幾乎每2個月就抽血檢查一次，持續追蹤相關指數。隨著專輯製作告一段落，並於2025年底數位專輯正式上架，心理與身體的狀態也逐漸放鬆，目前各項指數已慢慢回到正常範圍。她目前採取中西醫並行的方式調養身體，整體狀況正穩定恢復中。至於醫師再三叮囑的「早睡早起」，周蕙笑說：「這件事，可能還需要再向蔡依林多多看齊。」

周蕙（左二）透露，過去一年因繁忙工作壓力大到身體出狀況，體檢報告出現不少紅字。（圖／群石國際 提供）

全新專輯 《Where X 走》不僅在音樂風格上有所突破，更蘊含了她對人生 的深刻哲思，周蕙坦言，人生曾歷經事業低潮與至親離世的重擊，才真正明白「唯一能依靠的人是自己」。這次的「走」，不是逃離，而是將重心拉回自身，走向更燦爛的下一幕。她更以「薛丁格的貓」為隱喻，傳達行動即是最好時機的信念，唯有跨出步伐，當下才會成為最好的時刻。

周蕙在製作上也突破自我，首次參與寫歌營，與陌生音樂人密集創作，激盪出前所未有的火花，還邀請icyball冰球樂團主唱王（王昭權）合作，最終將包含首發單曲〈走〉在內的四首歌曲交由昭權製作，量身打造嶄新的大女主音樂語言。周蕙笑稱，這次為了音樂「I 人轉 E」，本身就是一次重要的「出走」。

周蕙邀請icyball冰球樂團主唱王（王昭權）合作。（圖／群石國際 提供）

