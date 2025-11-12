即時中心／林耿郁報導

要爆了？鳳凰颱風即將接觸南部陸地，沒想到屏東縣萬丹鄉的泥火山，今（12）天上午也再度噴發；清晨五點多起，地下的泥漿隨同天然氣不停噴出，形成「泥上有火」的特殊模樣，不少鄉親到場爭睹奇景。

壓力太大？據當地議員許展維說明，今天的泥火山噴發是今（2025）年第二次噴發。上午被發現噴發的地點，除了例行的皇源聖殿宫廟前方外，在附近還有一處比較大的噴發口，以及另一處出口共計3地點。

皇源聖殿旁的泥火山，又稱鯉魚山泥火山，是一種間歇性噴發的特殊地質景觀；噴發時會從地下噴出泥漿、天然氣，有時甚至會「噴火」，奇景成為萬丹鄉可遇不可求的特色之一，吸引許多在地居民冒著風雨前往觀賞。

快新聞／壓力太大？屏東萬丹泥火山噴發 「泥漿挾帶火焰」鄉民圍觀奇景

泥漿夾帶火焰噴發，景色相當特別。（圖／民眾提供）

