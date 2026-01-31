壓力太大？萬里北部濱海公路旁「溫泉水狂噴」 現場畫面曝光了

即時中心／謝宛錚、林耿郁報導

近期天氣再度轉冷，泡湯成為受歡迎的活動。不過新北萬里一處正在進行整修的公共溫泉浴場，昨（30）晚卻意外噴出大量溫泉，現場蒸氣氤氳，讓路過的機車騎士直呼傻眼。

要爆了？台灣北部有許多知名溫泉區，其中金山、萬里一帶的金山溫泉，早在日治時期就已被總督府建起溫泉招待所，是北海岸知名景點之一；不過昨天卻傳出溫泉噴湧而出的消息，且地點就在北部濱海公路旁邊。

位於萬里區加投路的某溫泉商旅隔壁，原本有一處公有泡湯亭；近期這個亭子展開拆除改建作業。不過昨晚卻意外在地質探勘時鑽到溫泉水脈，大量溫泉噴向空中。有一群機車騎士正好路過，順手拍下這項奇景。

北海岸風景區管理處回應，目前廠商、機具已經到場，後續將評估實際狀況，以及地方需求展開修繕。

公眾泡湯亭近期展開整修，舊有建築遭拆除。（資料照／民眾提供）





