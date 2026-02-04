壓力愈來愈大 美跨黨派關切國防預算

美國參議院軍委會主席韋克爾（左二）、美國參議員費雪（右二）去年8月晉見賴清德總統後，國安會祕書長吳釗燮（左一）、美國在台協會處長谷立言（右一）陪同舉行記者會，吳釗燮在會後舉起手機與眾人自拍合影。（本報資料照片）

來自美國關切台灣1.25兆國防預算案的壓力，愈來愈大！美國民主黨籍參議員加勒戈（Ruben Gallego）發聲強調，現在不是削弱台灣防衛的時候，在大陸威脅日益升高的同時，呼籲台灣立法院三思。此前，已有兩名共和黨籍參議員發聲批評，對台灣立院的決定感到失望，此舉無異於玩火，更直接點名國民黨應為此事負責。

行政院版1.25兆國防特別預算遭到擱置，反而是民眾黨提出的4000億版本，在藍白人數優勢下日前在立法院通過一讀，付委審查。對於國防預算遭砍剩三分之一，加勒戈在社群平台發文表示，現在不是削弱台灣防衛的時候，刪減國防預算將削弱對關鍵武器系統的投資，但同時大陸的威脅卻日益升高，呼籲台灣立法院重新考慮。

加勒戈在1月時曾偕資深國會幕僚訪台，是今年首位訪台的美國國會議員，加勒戈訪台期間並曾會晤賴清德總統、副總統蕭美琴等政府高層。

在加勒戈之前，共和黨籍重磅參議員蘇利文（Dan Sullivan）3日也批評，台灣立法院上周休會前未能通過台灣防禦自身所必要的預算，同時，應為此負責的國民黨領導層卻在北京會見中共人士，並計畫更大規模的交流。他直言，不難看出這背後的意圖，正如他過去曾警告的，為了向中共磕頭而削弱台灣國防就是在玩火。

共和黨籍的參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）同日也砲轟，對國會在野黨大幅刪減賴清德的國防預算感到失望。他強調，台灣政府原本的提案是為了亟需的武器系統提供資金，喊話台灣國會三思，尤其是大陸威脅日益升高。

其實美國國會早在去年初就關切過台灣國防預算問題，去年3月提名柯伯吉（Elbridge Colby）國防部次長時的參議院人事聽證會中，就有數名參議員提出有關台灣國防的議題質詢柯伯吉。當時立法院在野黨主張刪減84億台幣的國防預算。

當時，蘇利文就直接點名，國民黨在國防預算上玩危險的遊戲，刪減國防預算不是正確的訊號。

無黨籍的參議員金恩（Angus King）也提到，他懷疑台灣對自己的防衛承諾有多強烈，台灣立法院削減國防計畫的行動讓他深感不安。更有甚者，要如何想像派美軍去幫助一個根本不想保衛自身的實體？