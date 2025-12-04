壓力減半！9成勞工挺週休三日 盼薪水不減
[NOWnews今日新聞] 台灣長期深陷長工時，薪資查詢平台《比薪水》發表「週休三日」報告，高達 89.8% 勞工表態支持週休三日，不過若是薪水按比例減少，支持度雪崩式降低，凸顯勞工「要休息，但權益不能受損」的底線。
《比薪水》調查揭露，週休三日對改善勞工身心健康效益顯著，高達 87.4% 的受訪者認為週休三日能顯著改善工作與生活平衡、63.7%認為實施週休三日後工作壓力明顯降低。自評工作壓力極高的族群，比例則從55%降至22.1%，直接減半。
其中，18-24歲的年輕族群和女性感受最深。年輕人追求工作與生活平衡，已習慣在求職時直接詢問工時與加班情況。而女性高壓族群比例，在週休三日後從 61.7% 降至 23.7%，降幅過半，遠大於男性，證明週休三日對改善職業女性多重壓力有極大幫助。
面對工時彈性，勞工對於配套方案的態度非常明確，薪水不變支持度 89.8% ，延長工作時間僅 13%、薪水按比例減少 12.2%。台灣年均工時已超過 2,000 小時，位居亞洲第二。《比薪水》專家分析，勞工不願再以「延長單日工時」來換取多一天假期，超長工時只會降低專注度、壓縮休息時間。
十月連假帶動5700多人連署推動週休三日，政府須在12月7日前回應。事實上，台灣已有企業實施週休三日，如雲品溫泉酒店試辦後履歷數增加10倍、月離職率降至個位數，證明在高工時、高流動率的服務業中，週休三日不僅可行，還能有效提升雇主品牌。
《比薪水》專家呼籲，企業應思考如何在四天內維持產出，而非要求勞工用犧牲薪水或延長工時來換取休息，或可參考新加坡經驗，建立彈性工時指引，才能在缺工時代有效吸引與留住人才。
