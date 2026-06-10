壓力測試來了！ 彰化鹿港全國首見停車場兼滯洪池全面備戰

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鹿港老街因為地勢低窪，碰到大雨就淹水。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕近日受到鋒面滯流可能帶來大雨，也讓遇雨就淹鹿港老街上緊發條，由於鄰近的洛津國小停車場今年初啟用，就是為了解決老街淹水問題打造全國首見兼具滯洪功能的停車場，也全面備戰，迎接首場的壓力測試。

縣府表示，由於這是全國首見的地下停車場兼滯洪功能，也有進行試運轉的測試。由於停車場有電梯，針對這部分，昨天已完成室內對應到地下停車空間的門，都設置了防水閘門，不會讓水位影響電梯相關的電線與機電設備。

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而洛津國小地下停車場也已拉起封鎖線，並貼出說明是兼具滯洪池功能，因為該地下停車場緊鄰鹿港天后宮、老街、藝術村商圈，為了避免遊客或是住戶闖入，停車場早早拉起封鎖線，提前完成因應作業。

鹿港鎮公所也在鹿港公會堂已完成抽水機的進駐與架設，全面進入備戰狀態。

洛津地下停車場兼滯洪池工程在2023年開工，總經費2.8億元，水利署補助2.2億元，縣府自籌6000萬元，滯洪面積約4626平方公尺，蓄洪量體約1.2萬立方公尺，換算水量約是4.7座國際標準游泳池。

鹿港公會堂已架設抽水機，全面備戰。(記者劉曉欣攝)

鹿港洛津國小地下停車場兼滯洪池功能，已拉起封鎖線。(記者劉曉欣攝)

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