壓力真的會「寫在身上」！醫師揭高壓傷身5警訊：「每天關機10分鐘」照顧自己，才有力氣面對世界
【人生的壓力，身體都會記住】
從一位患者的故事談：壓力如何悄悄傷身，我們又能怎麼走過去？
最近門診來了一位陪伴四年的患者。
這四年來，他非常認真照顧身體：腸胃變好、睡眠改善、體力也回來了，本來以為人生會越來越順。
但今年下半年，他的父親過世。
原本以為家人能和平處理遺產，結果兄弟姐妹之間因為房產分配爭吵不斷。
他本來不想參與，也甚至想「放棄繼承、求個心安」，
但他的姐姐希望他一起對抗另一位兄弟，訴訟壓力一股腦全落在他身上。
他坐在我面前，輕輕說了一句：
「我快受不了了，最近每天晚上都睡不好，血壓一直往上衝，胸口悶，白頭髮也突然增加好多。」
那一刻，我看見一個人被生活壓得喘不過氣的樣子。
壓力不會騙人，它會直接寫在你的血管與頭髮上
我們常以為壓力是「心理問題」，但事實是「身體才是最誠實的記錄者。」
長期壓力會讓交感神經長期緊繃，結果就是：
● 血管收縮、血壓上升
● 血液變黏、容易形成血栓
● 慢性發炎增加，動脈硬化加速
● 心臟自主神經失衡，胸悶、心悸跟著來
●白頭髮增加（氧化壓力、黑色素細胞受損）
所以，當一個人長期睡不好、壓力大、家裡事情煩不完，
血壓突然不穩、胸悶、白髮變多，真的不是巧合。
那是身體在提醒你：「我需要幫忙了。」
人生難免遇到壓力，我們能做的不是逃，而是調適
「沒有人的人生是沒有壓力的」
家人、財務、疾病、工作、孩子──哪一件不會讓我們心煩？
但我們能做的是：「在壓力還沒摧毀你之前，先把自己照顧好。」
以下是我給患者、也給你的三件事：
1. 不要一個人扛，把情緒說出來
你可以跟信任的朋友、醫師、身心科、心理師談。
只要找到一個願意聽你說話的人，壓力就少一半。
沉默，是壓力最危險的毒。
2. 每天 10 分鐘，讓身體「關機」一下
壓力上頭時，身體處在交感神經「戰鬥模式」。
你必須刻意讓副交感神經啟動。
最簡單的方法：
● 365 呼吸法：3 秒吸氣 → 6 秒吐氣 × 5 回合
● 每天快走 10–15 分鐘
● 睡前不要再處理事情：柔光、熱水澡、放慢節奏
只要做到這些，血壓、心悸、胸悶會有顯著改善。
3.用「抗壓飲食」幫身體撐起一把傘
● 高鎂食物：放鬆神經、降壓
深綠蔬菜、香蕉、南瓜籽、可可粉、全穀物
● 高多酚抗氧化食物：抗發炎、護血管
藍莓、葡萄、石榴、綠茶、橄欖油、深色蔬果
● Omega-3：降低發炎，減少血栓形成
鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽、胡桃
● 維生素B群：幫助穩定情緒、能量代謝
糙米、堅果、豆類、蛋、深綠蔬菜
● 優質蛋白質：修補受損的血管與細胞
魚、蛋、豆腐、雞肉
飲食不是治療壓力的全部，但它能讓你的身體更「耐壓」
我對那位患者說：「你不能決定家人怎麼做，但你可以決定自己怎麼活。」
我們無法避免人生的暴風雨，但我們可以把身體調整好、讓心更強壯。
也許你現在也在面對家事、病痛、工作或感情的難題。
請記得「當你照顧好自己，世界就不會這麼可怕。」、「你值得被善待，也值得好好活著。」
(本文獲「劉博仁／台灣基因營養功能醫學會理事長」授權轉載，原文刊載於此）
