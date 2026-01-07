壓力藏心裡！他總覺生病常跑醫院卻找不到異常 醫曝恐患「慮病症」

記者簡浩正／台北報導

陳家駒醫師提醒，當擔憂生病的情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時的尋求協助。（圖／書田診所提供）

50多歲已婚的林先生，從事金融管理，最近2、3年經常疑心自己身體有問題，好像隨時會癱瘓無法工作，只要一有胸悶、心悸、腸胃不適等任何不適症狀，就十分緊張跑急診或是門診。看了各種科別卻一直沒檢查出問題，讓他更加焦慮、失眠，症狀出現頻率也增加，又急著就醫想找問題，反覆循環，直到有醫師建議可至身心科門診，之後診斷為「慮病症」合併恐慌失眠。

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒表示，經過多次會談，找出引起慮病、恐慌、失眠的壓力因素，降低外部壓力及負面情緒的影響，並提供心理的支持，讓情緒穩定可控；再配合藥物改善憂鬱、失眠、恐慌的症狀。林先生四處就醫的頻率大幅下降，隨著情況改善，藥物也逐漸減少。

廣告 廣告

他說，慮病症是屬於心因性的身體疾病，患者對於身體的任何症狀，都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病，當治療沒有立即改善時，就急著想找另一位醫師，陷入反覆就醫檢查，越看越焦慮恐慌的循環。同時隨著網路的發達，很多人感覺不舒服時就會上網搜尋，但又不一定能辨別資訊的真假，反而加重負面的情緒。

陳家駒提到，治療上會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確的生理身體疾病。接著透過多次的會談，找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時的減壓；同時打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。

此外，要建立安全醫療支持諮商協助，當情緒失控時，能及時接上醫療協助。另外很重要的是學習掌控生活，觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信，以免情況擴大失控。

陳家駒提醒，當擔憂生病的情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時的尋求協助，共同應對，找回生活的掌控權，定可逐漸克服慮病。

國軍台中總醫院衛教資訊也顯示，慮病症對身體感覺的過度放大以及錯誤的解釋，這包含對疾病本質及症狀之意義的誤解或不夠瞭解，其原因可能來自個體生命的不安全感、懼怕疾病、特殊的生活事件或壓力引發焦慮或憂鬱而合併有生理症狀、此種生病的行為帶給個體附帶性的利益、不當的醫療處置或解釋、未能解決的內在癥結，如強烈的罪惡感、自卑感、個人的體質，過去病史，個人生活體驗，家人對疾病的態度，社會文化對疾病的看法等。治療上多數使用：藥物治療、心理治療、認知行為治療，一般大部分的病人經由以上治療都會有一定程度的病情改善。

更多三立新聞網報導

丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運

凍卵14顆全淘汰！「最紅英文老師」Sandra最後一搏奇蹟當媽 淚曝兒子名

全民公費打起來！新冠疫苗擴大免費接種 首日人數爆量「大增7成」

點「光明燈」有禁忌！楊登嵙曝「2類人」不能點 做錯衰整年

