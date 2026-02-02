壓力、作息亂血壓飄 身體「戰或逃」釀心臟疾病

【健康醫療網／編輯部整理】在高壓、快節奏的現代生活中，長期壓力與作息不規律已成常態。國泰綜合醫院心血管中心黃晨祐醫師指出，心臟全年無休運作，若長期處於高壓、缺乏休息，自律神經容易失衡，導致心跳與血管調控異常，使血壓忽高忽低。這類血壓波動不僅增加心臟負擔，更可能逐步引發心律不整、心臟衰竭，甚至冠狀動脈心臟病，對生命造成威脅。

自律神經失衡 心臟病惡化起點

黃晨祐醫師指出，許多心臟疾病的惡化，往往源自自律神經與荷爾蒙長期失調。當身體面臨壓力時，會啟動「戰或逃」反應，使交感神經活化，腎上腺素、正腎上腺素與皮質醇大量分泌，造成心跳加快、血管收縮，血壓短時間內升高。若壓力反覆出現，血壓調控機制便容易失靈。

熬夜作息亂 夜間血壓不降

正常情況下，夜間血壓應下降，讓心血管系統休息修復；但長期熬夜、睡眠不足或日夜顛倒，會抑制副交感神經，使夜間血壓維持偏高，形成「夜間高血壓」或「非夜間降壓型血壓」。黃晨祐醫師提醒，這種型態與心肌梗塞、中風等心血管事件高度相關，風險不容忽視。

血壓忽高忽低 比單純高血壓更傷

長期血壓大幅波動，會反覆衝擊血管內皮，使血管提早老化、彈性變差，也迫使心臟耗費更多能量維持循環。黃晨祐醫師指出，這種狀態往往比單純高血壓更具破壞性，是多數心臟疾病的共同起點。

心律不整、血管痙攣接連來

在交感神經過度活化下，心臟電生理穩定度下降，容易出現心律不整，常見症狀包括心悸、胸悶、頭暈，嚴重甚至暈厥或心房顫動，增加中風風險。另一方面，自律神經失衡也可能引發冠狀動脈痙攣，使血管突然收縮，造成劇烈胸痛，甚至在無明顯阻塞下誘發心肌梗塞或致命心律不整。

長期超載心臟衰竭惡性循環 高風險族群應及早評估

若把壓力比作長期超載，最終可能導致心臟衰竭。黃晨祐醫師說明，血壓不穩與長期高負荷，會讓心室壁肥厚、僵硬，逐漸影響收縮與舒張功能。初期表現為活動易喘、疲倦，中後期可能出現下肢水腫、無法平躺睡眠，甚至靜坐也感到呼吸困難，並進一步加劇血壓失控，形成惡性循環。

而長期熬夜、輪班工作、壓力過大者，或血壓時高時低、清晨血壓偏高，以及已有高血壓、糖尿病或心臟病史的族群，都屬心血管高風險對象，應提高警覺並定期追蹤。

從生活管理 守住心臟健康

黃晨祐醫師建議，預防與控制應從生活做起，包括建立規律作息、確保每晚7至8小時睡眠，並學習壓力調適，如深呼吸、冥想、瑜伽或規律運動。同時養成量血壓習慣，遵循「722原則」，並戒菸、避免過量飲酒與咖啡因，採低鹽、均衡飲食，維持理想體重。

壓力、作息混亂與血壓不穩，三者交織成心血管疾病的隱形殺手。若反覆出現心悸、胸痛、喘或血壓異常，應及早就醫評估，及時介入，才能真正守護心臟健康。

原文出處：國泰醫訊293期

