壓力一來就想爆吃？專家激推「6種食物」幫你放鬆、穩住皮質醇 酸菜入列
不管你做了多少瑜伽或正念冥想，壓力總有可能在某個時候找上門來，隨之而來的就是體內的壓力荷爾蒙——皮質醇（Cortisol）的釋放。
雖然有一些眾所周知的方法可以幫助降低生活中的壓力，但想要真正減少壓力，需要採取全方位的方式，其中也包括飲食。Johnson 解釋：「飲食攝取與壓力之間有密切的關聯。吃太多某些食物、太少其他食物，都可能造成皮質醇水平的波動。」光靠飲食無法完全消除壓力，但某些食物與飲食模式可能會有幫助。
6 種可能有助降低皮質醇的食物
1、鮭魚
富含Omega-3脂肪酸，具有抗發炎作用，有助於降低皮質醇。不吃魚的人可選擇亞麻籽或奇亞籽作為替代來源。
2、酪梨
含有鎂，研究顯示補充鎂可降低體內皮質醇水平，並可能改善焦慮症狀。同時也含有 Omega-3 脂肪酸。
3、雞蛋
．含有色胺酸（Tryptophan），是血清素的前驅物，有助提升情緒、減少壓力。
．高蛋白有助穩定血糖，減少皮質醇介入血糖調節的需求。
．提供維生素 B12，可能減少因疲勞引起的心理壓力。
4、發酵食物（優格、泡菜、酸菜等）
．腸–腦軸對皮質醇的調節非常重要。
．高皮質醇會破壞腸道菌叢，而腸道菌失衡也會促進皮質醇分泌，形成惡性循環。
．補充益生菌與益生元食物，有助於維持腸道平衡與調節壓力反應。
5、香蕉
每根含約 32 毫克鎂。根據美國國家衛生研究院資料，美國人普遍鎂攝取不足。
6、菠菜
．高纖維，能餵養腸道益菌。
．每杯生菠菜含約 24 毫克鎂。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
