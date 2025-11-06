壓力一來就想爆吃？專家激推「6種食物」幫你放鬆、穩住皮質醇 酸菜入列

早餐不僅是一天的第一餐，更是啟動身體代謝與大腦運作的重要時刻。營養師陳珮淳表示，若選擇錯誤的食物，可能導致血糖波動、精神倦怠，甚至影響整日的專注與效率。不同的早餐組合會帶來截然不同的能量表現，因此正確搭配營養素，才能讓身體維持穩定狀態。 高油高糖早餐 會帶來負面效應 若早餐以油炸食物、含糖飲料或精緻澱粉為主，容易造成血糖快速升高，隨後迅速下降，導致腦部短暫缺乏能量而出現疲倦感與注意力下降。此外，陳珮淳營養師指出，過多油脂會使消化速度變慢，讓人精神遲滯、氣色黯沉；若僅依靠飲料充飢，則缺乏足夠營養，不僅無法維持飽足感，也使工作效率下降。 補充優質蛋白質 是啟動身體鑰匙 蛋白質是維持代謝與穩定血糖的重要營養素，能延長飽足感，避免血糖大幅波動。若早餐缺乏蛋白質，例如僅吃白吐司或饅頭，容易出現疲倦與飢餓感。陳珮淳營養師建議蛋白質來源包括雞蛋、無糖豆漿、優格、毛豆、鮪魚與雞胸肉，這些食材能有效提供大腦與肌肉所需的能量。 適量健康油脂 有助情緒與腦部運作 適量攝取優質油脂，不僅能協助脂溶性維生素（A、D、E、K）的吸收，還能穩定情緒與提升專注力。陳珮淳營養師指出，早餐若能加入酪梨、堅果、橄欖油或亞麻

常春月刊 ・ 1 天前