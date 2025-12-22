壓力一來就想爆吃？教你吃「6種減壓食物」酪梨、香蕉、酸菜上榜
不管你做了多少瑜伽或正念冥想，壓力總有可能在某個時候找上門來，隨之而來的就是體內的壓力荷爾蒙——皮質醇（Cortisol）的釋放。雖然有其他方法可以幫助降低生活中的壓力，但想要真正減少壓力，需要採取全方位的方式，其中也包括飲食。《優活健康網》特選此篇，6種降低皮質醇的食物選擇。
飲食攝取與壓力之間有密切的關聯。吃太多某些食物、太少其他食物，都可能造成皮質醇水平的波動。光靠飲食無法完全消除壓力，但某些食物與飲食模式可能會有幫助。
6種降皮質醇的食物
鮭魚：富含Omega-3脂肪酸，具有抗發炎作用，有助於降低皮質醇。不吃魚的人可選擇亞麻籽或奇亞籽作為替代來源。
酪梨：含有鎂，研究顯示補充鎂可降低體內皮質醇水平，並可能改善焦慮症狀。同時也含有 Omega-3 脂肪酸。
雞蛋：
含有色胺酸（Tryptophan），是血清素的前驅物，有助提升情緒、減少壓力。
高蛋白有助穩定血糖，減少皮質醇介入血糖調節的需求。
提供維生素B12，可能減少因疲勞引起的心理壓力。
發酵食物（優格、泡菜、酸菜等）
腸–腦軸對皮質醇的調節非常重要。
高皮質醇會破壞腸道菌叢，而腸道菌失衡也會促進皮質醇分泌，形成惡性循環。
補充益生菌與益生元食物，有助於維持腸道平衡與調節壓力反應。
香蕉：每根含約32毫克鎂。根據美國國家衛生研究院資料，美國人普遍鎂攝取不足。
菠菜
高纖維，能餵養腸道益菌。
每杯生菠菜含約24毫克鎂。
延伸閱讀：
明明沒多吃卻變胖？專家點名「這4種食物」會讓皮質醇失控 咖啡也中招
不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：壓力一來就想爆吃？專家激推「6種食物」幫你放鬆、穩住皮質醇酸菜入列）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為壓力一來就想爆吃？教你吃「6種減壓食物」酪梨、香蕉、酸菜上榜
其他人也在看
白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍
（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 5
每天灌2公升水還得腎結石！醫：喝錯了！這樣喝才有效
每天至少喝水2公升，為什麼還會得腎結石？一名35歲上班族自認喝水量不少，但近期感到腰部劇痛，緊急就醫後發現長了5mm的腎結石。泌尿科醫師表示，防治腎結石，喝水總量固然重要，但一次性猛灌的喝水方式並不能健康2.0 ・ 1 天前 ・ 7
驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差
很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 天前 ・ 7
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍
愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量，這款竟是熱量殺手
雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 2
女主管雙高 退休後大養生！每天吃菜「營養師卻搖頭」
銀髮族飲食要吃對！日前營養師劉怡里分享，有一位三高中了「高血壓、高血糖」的女主管，退休後決定養生，每天吃很多蔬菜，這樣看似健康，其實是讓身體的營養素失衡，攝取過多膳食纖維會影響其他養分的吸收，除了吃得夠，也要吃得對。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
這常見食物害身體癌化連醫生都怕！權威研究證實：恐罹大腸癌、糖尿病
每天吃一根熱狗或香腸，大腸癌增7％，甚至連罹患第二型糖尿病的機率也多14％？權威研究發現，就算只是少量吃加工肉品，也會增加嚴重慢性疾病風險，醫師提醒，除了常見的熱狗、香腸外，臘肉、火腿、培根和午餐肉等健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1
比甜食更毒！「1健康飲品」害脂肪肝 醫：尿酸也過高
（記者周德瑄／綜合報導）吃水果竟會傷肝？醫師指出濃縮果汁與冰沙含有高果糖，攝取後會直接進入肝臟進行脂肪生成作用 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
疾管署證實「北捷傷者是愛滋感染者」 遭血液噴濺72小時內投藥
衛生福利部石崇良部長於今(20)日說明，昨(19)日臺北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與臺北市衛生局共同協助受影響民眾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
老了吃鈣片有用？醫揭「骨頭５個真相」少量、分次最有效
在骨質疏鬆門診中詢問度最高的問題，就是「我年紀這麼大了，現在補鈣還有用嗎」，骨科醫師戴大為指出，許多長輩認為老了骨頭就定型，吃了也是白吃，他強調「這個觀念，大錯特錯」，答案就在「骨骼代謝」的運作機制。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔥價親民營養高！譚敦慈傳授「升級版蔥油」秘方
蔥的產季來臨，市場價格親民，一大把僅需50元。營養師陳冠蓉表示，蔥富含多種有益成分，適量攝取可達到防癌、護心及增強免疫力的效果；無毒教母譚敦慈則在節目中分享獨門蔥油配方。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
別讓「黃斑部病變」成為長輩視力殺手 眼科醫教看「1表」自我檢查！
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】據內政部統計，台灣65歲以上人口已達到近20%，正在步入超高齡化社會。成大醫院眼科部李昱逵醫師提醒，長輩容易受視力問題困擾，其中年長的視力障礙患者每4位就有1位罹患「黃斑部病變」，病況可能短時間內突然惡化，甚至造成視力喪失，嚴重衝擊晚年生活。當長輩出現視力模糊、看線條會扭曲、視野有莫名黑影等異常狀況，應警惕可能是黃斑部病變，務必及早就醫，以達到早期發現和治療，守護視力健康。 「黃斑部病變」是什麼？醫：病變積水就像房屋持續泡水恐傷結構 李昱逵醫師表示，隨著老年人口增多，他在門診也觀察到有越來越多長者因眼部疾病前來求醫。他說明，黃斑部病變的發生，是因為黃斑部上長出異常的新生血管，這些血管容易滲漏出血，導致黃斑部積水。「感光細胞長期浸泡在水里，功能就會逐漸變差，進而影響視力。就像房子水管漏水，初期狀況較輕微，如果此時不及時處理、積水越來越多，可能造成壁癌或牆壁龜裂，進一步損壞房屋結構。」 黃斑部病變強調「早期治療」 出現這些症狀不是正常老化！ 李昱逵醫師指出，台灣常見的黃斑部類型包括：「濕性年齡相關性黃斑部退化病變（nAMD）」，其中「多足型脈絡膜血管病健康醫療網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
養生女吃大量蔬菜「卻便秘又營養不良」 營養師：應多元攝取
營養師劉怡里指出，一名同時患有糖尿病與高血壓的退休女主管，因積極追求養生而每餐攝取大量蔬菜，卻因此影響其他營養素的吸收，加上進食量減少，反而導致身體營養不足的問題。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北捷案傷患染愛滋！醫曝有做「這件事」95%沒事 羅一鈞喊話：勿肉搜
《TVBS新聞網》報導，新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，若傷口不慎接觸到愛滋病患者的血液或體液，應立即以生理食鹽水或大量清水沖洗至少20至30分鐘，確保可能殘留的帶原血液被充分清除。他指出，一般民眾若有傷口，通常會貼上OK繃或紗布，本身即具備基本的防護效果。不過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
腸道菌竟是「肥胖開關」！腸道菌群失衡開啟儲脂模式 讓你越吃越胖
一位32歲的上班族小陳最近發現，明明飲食和運動習慣都和同事一樣，他卻比對方多胖幾公斤。他在近日的健康檢查中發現，自己腸道裡的細菌出了問題，是腸道中的「厚壁菌門」和「擬桿菌門」兩大菌群比例失衡，造成肥胖體質的隱形推手，這種失衡讓相同食物在體內吸收更多熱量，就像開啟「儲脂模式」。NOW健康 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
番茄對睡眠既好也壞 專家：關鍵在吃的時間
備受喜愛的漢堡、義大利麵與披薩共同使用的食材就是番茄，也是全美最受歡迎的蔬果，平均每人每年食用約3磅之多，而且兼具風味與...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
小基數瘦5公斤不復胖！ 靠3個習慣穩住45公斤、吃得飽也不痛苦
一名身高150公分的女性，體重從50公斤降到45公斤後，已維持約兩年未復胖。她分享，小基數減重不只數字下降得慢，也特別容易卡在停滯期，但整個過程並未刻意節食，而是透過幾個生活習慣的調整，慢慢瘦下來，體態也比以前更勻稱，甚至出現淡淡的肌肉線條。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
運動8週讓內臟穿上防彈衣！醫：身體內建最強修復系統
2025年刊登於《Nature》期刊的最新研究發現，持續8周的耐力訓練，能有效改善脂肪肝、降低腸道發炎、延緩心臟老化，並促進全身細胞修復。王思恒醫師形容，這等於替肝臟、腸道、心臟等器官穿上「防彈衣」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2