壓力一來就想爆吃？教你吃「6種減壓食物」酪梨、香蕉、酸菜上榜

不管你做了多少瑜伽或正念冥想，壓力總有可能在某個時候找上門來，隨之而來的就是體內的壓力荷爾蒙——皮質醇（Cortisol）的釋放。雖然有其他方法可以幫助降低生活中的壓力，但想要真正減少壓力，需要採取全方位的方式，其中也包括飲食。《優活健康網》特選此篇，6種降低皮質醇的食物選擇。











飲食攝取與壓力之間有密切的關聯。吃太多某些食物、太少其他食物，都可能造成皮質醇水平的波動。光靠飲食無法完全消除壓力，但某些食物與飲食模式可能會有幫助。

廣告 廣告





6種降皮質醇的食物



鮭魚： 富含Omega-3脂肪酸，具有抗發炎作用，有助於降低皮質醇。不吃魚的人可選擇亞麻籽或奇亞籽作為替代來源。

酪梨： 含有鎂，研究顯示補充鎂可降低體內皮質醇水平，並可能改善焦慮症狀。同時也含有 Omega-3 脂肪酸。

雞蛋： 含有色胺酸（Tryptophan），是血清素的前驅物，有助提升情緒、減少壓力。 高蛋白有助穩定血糖，減少皮質醇介入血糖調節的需求。 提供維生素B12，可能減少因疲勞引起的心理壓力。

發酵食物（優格、泡菜、酸菜等） 腸–腦軸對皮質醇的調節非常重要。 高皮質醇會破壞腸道菌叢，而腸道菌失衡也會促進皮質醇分泌，形成惡性循環。 補充益生菌與益生元食物，有助於維持腸道平衡與調節壓力反應。

香蕉： 每根含約32毫克鎂。根據美國國家衛生研究院資料，美國人普遍鎂攝取不足。

菠菜 高纖維，能餵養腸道益菌。 每杯生菠菜含約24毫克鎂。



延伸閱讀：

明明沒多吃卻變胖？專家點名「這4種食物」會讓皮質醇失控 咖啡也中招

不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：壓力一來就想爆吃？專家激推「6種食物」幫你放鬆、穩住皮質醇酸菜入列）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為壓力一來就想爆吃？教你吃「6種減壓食物」酪梨、香蕉、酸菜上榜