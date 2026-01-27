壓力一大就掉髮、白髮狂冒？中醫揭頭髮反映的4大身體警訊

壓力大、作息紊亂時，掉髮與白髮往往最先出現。中醫指出，頭髮狀態其實反映氣血與臟腑功能變化。（圖片來源／freepik）

不少人發現，只要生活壓力一大、作息紊亂，掉髮量就明顯增加，甚至年紀輕輕就冒出白髮。

究竟落髮與白髮是否只是外觀問題，還是身體健康的警訊？

中醫指出，頭髮狀態往往反映氣血、臟腑功能的變化，若忽視背後原因，可能錯失調理身體的時機。

頭髮也有「生命週期」，每天掉50-100根屬正常

初鳴堂中醫診所中醫師周大翔說明，健康的頭髮生長分為三個階段：生長期、退化期與休止期。

正常情況下，約有9成頭髮處於生長期，每月平均生長約1公分，生長期可持續2至6年；進入退化期後，毛髮會停止生長、逐漸變細，最終進入休止期並自然脫落。

一般而言，每天掉落約50至100根頭髮都屬於正常範圍。若短時間內大量落髮、髮質明顯改變，或合併頭皮不適，就需特別留意。

先天基因＋後天因素，共同影響髮量與髮質

周大翔指出，先天基因會影響頭髮的粗細、捲度、髮量與生長週期；而後天因素同樣關鍵，包括壓力、飲食、睡眠作息，以及頭皮健康狀況，例如頻繁染燙、頭皮感染或清潔不當，都可能加速落髮與白髮形成。

若原本穩定的毛髮狀態突然改變，例如頭髮變黃、變白、乾枯易斷，或落髮數量明顯增加，中醫多視為身體內在狀態的外顯表現。

中醫怎麼看白髮與落髮？與肝、腎、氣血密切相關

從中醫理論來看「肝藏血，髮為血之餘」，意指肝血充足、循環良好，才能供應頭髮所需養分；「腎藏精，其華在髮」則認為腎精與頭髮的色澤、潤澤度密切相關。

此外，長期壓力過大容易導致肝鬱氣滯，影響氣血運行，頭髮得不到滋養，便可能出現落髮、白髮提早生成等問題。

周大翔整理臨床常見落髮原因，包括：

1. 壓力過大：如手術後、重大疾病後

2. 遺傳因素：雄性禿

3. 內分泌異常：多囊性卵巢症候群、甲狀腺機能亢進

4. 自體免疫疾病：斑禿（俗稱鬼剃頭）、紅斑性狼瘡

5. 產後落髮：多於產後2至3個月開始，約3至6個月逐漸改善

6. 藥物影響：放射治療、化學治療

中醫將落髮、白髮分4大體質，調理方向各不同

周大翔也提到，中醫將落髮、白髮分成4大體質：

一、血熱化燥型

多見於心火旺盛的青壯年。常見白髮突然增多，髮絲不細軟、成束出現，或局部落髮伴隨輕微搔癢。調理以涼血清熱為主。

二、精血虧虛型

常見於中壯年族群。表現為髮絲細軟、枯黃無光澤，從髮根開始稀疏，合併頭暈、腰膝痠軟、容易疲倦。治療以滋補肝腎為方向。

三、氣血兩虛型

好發於久病、飲食失調或短期產後者。頭髮乾燥分岔、易斷，呈均勻性稀疏脫落，並伴隨臉色蒼白、食慾差。調理重點在補氣養血。

四、氣滯血瘀型

多見於慢性病患者或長期高壓族群，可能出現局部或全面性落髮，甚至眉毛脫落，合併頭痛、面色暗沉。治療以活血通絡為主。

日常養髮關鍵從生活型態做起

周大翔提醒，養髮需從根本做起，包括規律作息、適度運動、紓解壓力、戒菸酒，並搭配均衡飲食，減少油炸、辛辣、甜食與加工食品。

他飲食建議可多攝取：

1. 蛋白質：魚類、豆腐、雞蛋

2. 蔬菜類：深綠色與彩色蔬菜、菇類

3. 全穀類：五穀米、十穀米、扁豆

4. 好油脂：橄欖油、亞麻仁粉、奇亞籽、堅果

5. 黑色食物：黑芝麻、黑豆、黑木耳、黑米

洗頭水溫約40度即可，避免過熱刺激頭皮，洗髮精成分越單純越好，並減少頻繁燙染。

另外他也提到，在醫師指導下，透過穴位按摩也有助促進頭皮血液循環。建議早晚各一次，每個穴位約30秒、整體5至10分鐘，包括百會、風池、合谷、足三里、太谿、三陰交等；按摩前可先熱敷後頸，放鬆頸椎、提升循環效果。

周大翔提醒，落髮與白髮往往不是單一原因造成，若情況持續或快速惡化，應及早就醫評估，找出真正體質問題，對症調理，才能從根本改善頭髮與整體健康狀態。

