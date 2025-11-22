壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

有週刊媒體今（22）日宣稱，壓垮2人婚姻的最後一根稻草，其實是粿粿不滿范姜每天待在家一直打電動，小孩卻交由保母照顧，讓她忍無可忍。（圖／翻攝FB／范姜彥豐Zack）

男星范姜彥豐10月29日在社交平台公開控訴妻子「粿粿」江瑋琳出軌圈內好友「王子」邱勝翊，婚變風波持續延燒。此前，粿粿在公開影片中指控，婚姻中「6到8成的家用都是她出錢」。有週刊媒體今（22）日宣稱，壓垮2人婚姻的最後一根稻草，其實是粿粿不滿范姜每天待在家一直打電動，小孩卻交由保母照顧，讓她忍無可忍決定離婚。

據《鏡週刊》獨家報導指出，今日這起婚變事件中的3方都轉趨低調，據稱是已協調好「轉為私下協商」。報導還指出，原本范姜與粿粿在婚姻之初的感情很不錯，然而在3年婚姻後，壓垮粿粿的最後一根稻草，是她認為男方整天在家裡打電動，小孩卻交由保母照顧，讓她忍無可忍。

此前粿粿為回應范姜的影片指控，曾拍攝18分鐘的解釋影片，其中提到家用「6到8成都是她出錢」，而范姜工作室的錢她「一塊都沒動過」，而范姜想投資的時候，她也會出錢支持，「投資的本我出，然後你拿走利潤。」顯然對夫妻在經濟上的角色不太平衡。影片曝光後也一度營造出范姜「軟爛男」的印象。

據了解，范姜彥豐於2011年參加第5屆《凱渥夢幻之星》選拔，以男模組亞軍出道，之後成為凱渥首席男模，經常活躍於各家一線時尚精品廠商的伸展台。也曾參加過真人秀、歌唱選秀節目，近年來在電視劇、迷你劇集方面也有少量演出。不過他在婚後與公司解約，與粿粿一同創立「粿酱一家」YouTube頻道，內容則以家庭生活與母嬰產品為主，但在2024年9月後停止更新。

此前有凱渥內部員工透露，范姜是凱渥產值極高的主力男模，在他婚後意圖解約時，公司曾極力挽留。該名員工稱當時是粿粿向范姜描繪美好願景，畫大餅說夫妻以後會有很多一起合作的工作，鼓勵范姜出來自立門戶。然而范姜就此失去時尚資源，只能接母嬰產品的業配，才會造成他收入減少，成為粿粿口中的「軟爛男」，令凱渥內部人士為他唏噓不已。

不過《鏡週刊》也指出，另有一說是范姜當初就是因為凱渥幫他接到的工作並不多，才會決定投入和粿粿共同經營的自媒體與品牌。只可惜廠商大部分想找的業配合作對象都是以粿粿為主，最後才會落得范姜工作量稀缺的狀況。

