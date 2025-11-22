壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條
男星范姜彥豐10月29日在社交平台公開控訴妻子「粿粿」江瑋琳出軌圈內好友「王子」邱勝翊，婚變風波持續延燒。此前，粿粿在公開影片中指控，婚姻中「6到8成的家用都是她出錢」。有週刊媒體今（22）日宣稱，壓垮2人婚姻的最後一根稻草，其實是粿粿不滿范姜每天待在家一直打電動，小孩卻交由保母照顧，讓她忍無可忍決定離婚。
據《鏡週刊》獨家報導指出，今日這起婚變事件中的3方都轉趨低調，據稱是已協調好「轉為私下協商」。報導還指出，原本范姜與粿粿在婚姻之初的感情很不錯，然而在3年婚姻後，壓垮粿粿的最後一根稻草，是她認為男方整天在家裡打電動，小孩卻交由保母照顧，讓她忍無可忍。
此前粿粿為回應范姜的影片指控，曾拍攝18分鐘的解釋影片，其中提到家用「6到8成都是她出錢」，而范姜工作室的錢她「一塊都沒動過」，而范姜想投資的時候，她也會出錢支持，「投資的本我出，然後你拿走利潤。」顯然對夫妻在經濟上的角色不太平衡。影片曝光後也一度營造出范姜「軟爛男」的印象。
據了解，范姜彥豐於2011年參加第5屆《凱渥夢幻之星》選拔，以男模組亞軍出道，之後成為凱渥首席男模，經常活躍於各家一線時尚精品廠商的伸展台。也曾參加過真人秀、歌唱選秀節目，近年來在電視劇、迷你劇集方面也有少量演出。不過他在婚後與公司解約，與粿粿一同創立「粿酱一家」YouTube頻道，內容則以家庭生活與母嬰產品為主，但在2024年9月後停止更新。
此前有凱渥內部員工透露，范姜是凱渥產值極高的主力男模，在他婚後意圖解約時，公司曾極力挽留。該名員工稱當時是粿粿向范姜描繪美好願景，畫大餅說夫妻以後會有很多一起合作的工作，鼓勵范姜出來自立門戶。然而范姜就此失去時尚資源，只能接母嬰產品的業配，才會造成他收入減少，成為粿粿口中的「軟爛男」，令凱渥內部人士為他唏噓不已。
不過《鏡週刊》也指出，另有一說是范姜當初就是因為凱渥幫他接到的工作並不多，才會決定投入和粿粿共同經營的自媒體與品牌。只可惜廠商大部分想找的業配合作對象都是以粿粿為主，最後才會落得范姜工作量稀缺的狀況。
看更多 CTWANT 文章
日本傳遊客變少、住宿降價「一票人取消重訂」 林氏璧曝真實狀況
台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
其他人也在看
粿粿出軌重創形象！SWAG招手談合作 「有望開優渥條件」未來動向曝光
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導男星范姜彥豐日前指控太太粿粿出軌王子（邱勝翊），粿粿形象重創，演藝事業停擺，而近來傳出成人直播平台SWAG向她招手，希...FTNN新聞網 ・ 1 天前
暴瘦沉寂19天！范姜豐彥「深情歌聲」被挖出 深夜曬潛水照：拾起碎片、重新開始
（記者石耀宇／綜合報導）藝人范姜彥豐自10月底公開控訴妻子粿粿婚內與男星王子（邱勝翊）出軌，引發娛樂圈熱議。近 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿同母異父哥哥力挺告酸民 財力驚人「剛繼承1個基金會」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年最近傳出婚姻觸礁，女方承認和王子（邱勝翊）有越界舉動，引來不少酸民攻擊粿粿。今(22日)週刊報導，和粿粿是同母異父兄妹的韓秉融財力雄厚，剛繼承了一個基金會，因此表態力挺妹妹，甚至願意金援妹妹告酸民。中時新聞網 ・ 1 天前
這身材你信她60歲？藍心湄美腿細到不科學！靠「一動作」瘦了30年！
她的舞台造型一向大膽，亮片戰袍、羽毛肩、超短連身服，每一套都把腿的比例拉到最極致！就連在韓國落地窗前隨手一拍，逆光照裡那雙腿直接延伸到天邊，讓網友瘋喊「這比例太扯」。而這些舊照最近又被翻出來，討論度反而比生日照更高。其實藍心湄維持美腿的方法她很早就公開過...styletc ・ 2 天前
捲粿王不倫出軌風波！媒人連晨翔鬆口「簡廷芮老公狀態」：生活還是要過
藝人粿粿遭老公范姜彥豐爆料出軌王子（邱勝翊）形象跌落谷底，當時的美國行的另一對好友簡廷芮、王品澔因為互動親密，還互穿對方外套與情侶衣，兩人的曖昧傳聞甚囂塵上，但老公賴冠儒發文力挺簡廷芮，身為男方摯友與媒人的連晨翔昨（20）日宣傳TVBS影集《舊金山美容院》接受專訪，表示有私下關心好友，也替好友捲入風波感到心疼。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變案傳「轉私下協商」 爆范姜整天打電動壓垮家庭
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐近期爆出3年婚變，王子（邱勝翊）承認和粿粿「超出朋友界線」，但賠償金額談不攏。今(22日)週刊報導，事件的3位主角最近對此事態度改為低調，據知粿粿和范姜離婚案，目前確認會「轉私下協商」，而粿粿和范姜結婚之初感情還不錯，傳聞壓垮婚姻的最後一根稻草是男方整天打電動，讓粿粿忍不下去。中時新聞網 ・ 23 小時前
獨家／粿粿同母異父哥哥「出身富二代」 拿遺產金援妹妹告酸民
粿粿和范姜婚變爆發後，同母異父的哥哥韓秉融一路力挺，據悉韓秉融的父親財力雄厚，但前陣子因病過世，留下了一個基金會讓他繼承，顯示出粿粿家的經濟頗為寬裕，也因此韓秉融先前才會痛批范姜一路吃軟飯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台灣網美「狂吃霸王餐」惡名昭彰！「提肉償抵債」實錄片流出…
國際中心／巫旻璇報導美國紐約布魯克林近日傳出一起「霸王餐」風波，一名34歲、來自台灣並自稱美食KOL，頻繁前往高級餐廳用餐卻屢屢拒絕結帳，還疑似向店員暗示以「性服務抵錢」引發當地店家高度關注。這回老招再度上演，被威廉斯堡一家餐廳的員工當場識破，相關影像也被曝光民視 ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕
粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
台綜「坐女藝人大腿」挨轟30年沒進步 主播曝：觀眾是主因
由胡瓜主持的《綜藝大集合》最近播到在雲林錄製的集數時，因被要求坐上女藝人籃籃（籃靖玟）大腿壓破氣球，胡瓜遭指疑觸碰到籃籃胸部引來軒然大波，製作單位致歉後仍無法平息網友罵聲，有人批台灣電視綜藝節目30年沒進步，主播宋燕旻則曬出收視率調查表，無奈指目前的節目內容仍是收視率取向，而上周日《綜藝大集合》仍奪冠，就可見市場走向。中時新聞網 ・ 1 天前
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 23 小時前
金馬紅毯／楊貴媚薄紗裙太養眼！準影后林依晨化作美人魚添氣勢
金馬獎星光熠熠！準影后林依晨產後華麗復出成焦點，身穿夢幻紫色美人魚造型驚艷全場，桂綸鎂黑色蕾絲禮服、楊貴媚亮粉色半透明墊肩禮服也吸睛。李安導演則以招牌西裝登場，展現游刃有餘風範。蔡淑臻、葉子綺母女檔亮相十分可愛，小鮮肉曾敬驊、姚淳耀青春活力，林柏宏親切與粉絲自拍，眾星齊聚共襄盛舉！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
陳其邁化身"陳三歲"畫棒棒糖! 跟小朋友鬥嘴"指鹿為馬"
南部中心／劉安晉、陳芷萍 高雄市報導高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。高雄市長陳其邁也拿起畫筆，在車頭畫了一支棒棒糖。看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。民視 ・ 14 小時前
金馬獎／王品澔首露面踏上紅毯！ 體重8字頭掉到7：喜歡你說不出口
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。近日陷入粿王風波中的王品澔擔任遞獎大使，他一身黑色西裝踏上紅毯，受訪時他表示，「很興奮，有買道具，還有調整儀態，希望今天遞獎都會順利。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
粿粿、王子沒邊界感挨轟！熊熊突爆「同房過夜」人夫坤達：沒想太多
近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，而且還是「沒有隔間」的那種，黃豪平說：「那時候張棋惠還很興奮說，沒有和非男友的男生一起睡過同一個房間。」熊熊則坦言當時完全沒多想，一來坤達已婚，二來她一直以為豪平是gay，所以毫無界線意識。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
金馬62／王品澔登紅毯 全黑西裝「認了暴瘦」！
娛樂中心／饒婉馨報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字。王品澔與何曼希、陳泰河及楊富江以遞獎大使的身分登上紅毯。民視 ・ 10 小時前
胡瓜捲襲胸籃籃爭議 楊繡惠力挺：酸民瞎起鬨
綜藝天王胡瓜因錄製《綜藝大集合》時，與啦啦隊女神籃籃（籃靖玟）進行遊戲示範，一段「坐上對方大腿、壓破氣球」的畫面引發熱議，由於畫面中胡瓜疑似碰觸到籃籃胸部，不慎形成類似「襲胸」的角度，隨即在網路上掀起爭議，不少酸民批評聲浪四起，讓事件迅速延燒。對此，與兩位當事人都有交情的楊繡惠近日開直播談及此事，認為外界反應過度。中時新聞網 ・ 15 小時前
金馬慶功》曾敬驊奪獎卻留下遺憾！罕吐感情現況「單身一年多」
曾敬驊以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角、導演潘客印奪下最佳改編劇本，23日凌晨和藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘出席慶功宴。曾敬驊上台領獎暴哭後，情緒冷靜許多，坦言這是近期情緒最失控一次，他也透露，典禮結束後想跟爸媽合照，但爸媽已經到台北車站留遺憾，同時也罕見回答感情問題。中時新聞網 ・ 5 小時前
范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚
婚變事件爆發後，粿粿（江瑋琳）日前於社群平台發布17分鐘長影片，坦承婚姻中經濟與育兒責任分配不均，已成她決定離婚的導火線。她強調，婚後家用及房貸頭期款多達6至8成由自己負擔，甚至在范姜彥豐投資需求時，也全力提供資金支持，卻換來對方在家長時間沉迷電動遊戲，孩子照顧則多委諸保母，讓她心生寒意，最終忍無可忍提出結束這段3年婚姻。鏡報 ・ 22 小時前