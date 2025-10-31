壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回

娛樂中心／施郁韻報導

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子，「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑，當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」

廣告 廣告

美國行後，范姜彥豐表示，粿粿經常三天兩頭都跟同一群人出去，一開始還會交代去向，漸漸的開始抱怨，表示不想說去哪裡，也不想告訴跟誰出去，甚至連幾點回家都不想說，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家」。

范姜彥豐發布長達9分鐘影片，強調「看到了明確證據」。（圖／翻攝自粿粿臉書）

范姜彥豐發布長達9分鐘影片，強調「看到了明確證據！」口中的證據據悉是親密「照片」，他坦言自己從震驚、懷疑到崩潰，最終選擇離開：「那一刻，我知道這段感情已經回不去了。」

據《鏡週刊》報導，知情人士指出，范姜彥豐最後決定協商離婚，因為徵信社有拍到粿粿在還沒離婚，就住進王子家中，心碎放棄這段婚姻。

對此，粿粿表示，對方說了許多與事實不符的內容，將把完整事實清楚整理給大家。王子則道歉坦言「超過了朋友間應有的界線」，但強調自己並不是破壞家庭關係的人。



更多三立新聞網報導

爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定

徐乃麟邀《全明星》紅隊！豪宅擠20人吃大餐 乃嫂罕曝光

台灣護理女神出國拍攝猝逝！生前最後影片曝 雪碧泣喊：來生再當好友



更多熱門影音：

王子當小王翻車又爆黑歷史！ 被廠商指控做出沒道德行為

范姜彥豐痛訴「粿粿出軌王子」！ 10分鐘影片開戰 tag本人狂嗆：還上台領獎

Lulu突爆「我懷孕了」陳漢典驚喜反應曝光 甜蜜新婚10天！王月脫口：不讓參加《全明星》