壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
娛樂中心／施郁韻報導
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子，「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑，當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。」
美國行後，范姜彥豐表示，粿粿經常三天兩頭都跟同一群人出去，一開始還會交代去向，漸漸的開始抱怨，表示不想說去哪裡，也不想告訴跟誰出去，甚至連幾點回家都不想說，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家」。
范姜彥豐發布長達9分鐘影片，強調「看到了明確證據！」口中的證據據悉是親密「照片」，他坦言自己從震驚、懷疑到崩潰，最終選擇離開：「那一刻，我知道這段感情已經回不去了。」
據《鏡週刊》報導，知情人士指出，范姜彥豐最後決定協商離婚，因為徵信社有拍到粿粿在還沒離婚，就住進王子家中，心碎放棄這段婚姻。
對此，粿粿表示，對方說了許多與事實不符的內容，將把完整事實清楚整理給大家。王子則道歉坦言「超過了朋友間應有的界線」，但強調自己並不是破壞家庭關係的人。
