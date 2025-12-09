壓垮5年婚的最後一根稻草！小煜「一舉動」讓言言心力交瘁

小煜和言言最終抵不過育兒等生活壓力，婚姻逐步走向破裂。翻攝yangchiyu IG

小煜（楊奇煜）與小7歲的護理師妻子言言於2020年結婚，他當時曾霸氣告白：「我是她的人，她是我的女王！」然而這段曾令人稱羨的婚姻，在面對長期育兒壓力、孩子健康問題，以及親友間開始傳出小煜愛玩、甚至可能「越界」等流言，原本言言終於心力交瘁，婚姻最終走向破裂。

40歲的小煜與言言結婚5年，育有兩個寶貝兒子。原本和樂的家庭卻在孩子陸續出生後，迅速陷入漫長的醫療與照護旅程。大兒子患有蠶豆症與嚴重異位性皮膚炎，需接受身心、職能、音樂等多項早療課程，使得夫妻倆幾乎全年無休。小煜曾坦言，所有排練與工作都得讓位於孩子的治療時程，「小朋友的課程優先，剩下的才是我能工作的時間」。

小煜婚後成為二寶爸，但大兒子身心疾病讓他壓力頗大。翻攝yangchiyu IG

巨大的生活壓力，導致兩人的情緒長期緊繃。小煜今年5月談到，言言雖常自嘲像「單親媽媽」，但仍在背後支持他，承諾會把家裡照顧好，讓他安心工作。然而據《鏡週刊》報導，夫妻倆因育兒、財務與工作分配多次爭執，雙方甚至都曾出現產後憂鬱，衝動說出「離婚」成為家常。

知情人士透露，兩人去年某次激烈爭吵後，言言憤而離家，小煜也在氣頭上未追究，隔天才得知她回娘家哭了一整晚。兩人甚至為了「誰該去後車廂拿嬰兒推車」這類小事，也能吵得毫無餘地，「脾氣都超硬，一開火就是互罵、互不讓步」，看似只是育兒疲憊期的摩擦，卻成為婚姻走向不可逆轉的裂痕。

棒棒堂小煜（左2）10月才在金鐘獎舞台上對兒子感性發言，但其實當時他已和老婆離婚。三立提供／資料照

近期隨著親友圈開始流傳小煜「愛玩」、甚至可能「越界」的耳語，讓原本已身心俱疲的言言更感挫折。最終，這段曾以愛宣言開場的婚姻，仍難抵長期壓力、敏感情緒與信任動搖，逐步走向破裂。



