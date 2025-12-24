壓寶藍營明日之星?蔣萬安雙城論壇快閃 中國全妥協

生活中心／綜合報導

北市發生重大隨機殺人事件，市長蔣萬安也特必把周末就要登場的台北上海雙城論壇，從兩天縮短到半天，只不過這場交流會，從頭到尾中國上海方退了好多步，放低姿態，外界揣測，中國是壓寶蔣萬安會成明日之星，陸委會則提醒，蔣萬安別被牽著鼻子走，別忘了捍衛台灣主權！

台北市長蔣萬安，出席公益活動。自張文事件發生以來，蔣市長首度對鏡頭，笑得這麼燦爛！不過年底耶誕接跨年，大型活動多，就怕事件重演。蔣萬安不能鬆懈，宣布周末登場的雙城論壇，還是要去，只是變成快閃五小時。

廣告 廣告





蔣萬安雙城論壇行程臨時變卦都OK？ 傳中國想壓寶蔣成藍營明日之星

蔣萬安不能鬆懈，宣布周末登場的雙城論壇，還是要去，只是變成快閃五小時（圖／民視新聞）





台北市長蔣萬安：「為期兩天的雙城論壇活動，我就是出席28號上午的主論壇，基本上就是雙城好兩岸好，我們希望能夠持續維持兩市之間，各方面的市政交流。」

台北市副市長林奕華：「他們（上海方）都非常理解，市長這時候可以這樣子，來做一個兼顧的做法。」

陸委會也證實已收到北市府行程變更申請，周三會盡快回復。只是雙城論壇，一波三折，原定9月下旬舉辦，因備忘錄卡關。好不容易成行，蔣萬安卻在起程前三天，臨時改行程。種種變動，上海方都妥協、說理解。放低姿態，外界揣測，一方面是中國不想中斷兩岸僅存的官方交流管道，令一方面，也是壓寶蔣萬安，作為藍營明日之星，能不能拉攏來自己陣營。





蔣萬安雙城論壇行程臨時變卦都OK？ 傳中國想壓寶蔣成藍營明日之星

不過蔣萬安會不會學前任市長馬英九、柯文哲，屈服發表友中言論（圖／民視新聞）





台北市議員（民）陳賢蔚：「無論是最近鄭麗文主席自己的風波，還有包括這一次蔣萬安，他要率隊前往上海去參加雙城論壇，我認為都是中共，他們必須牢牢緊握住的，跟臺灣的所謂的交流的管道之一。」

壓寶說真假，或許就看蔣萬安，到時候會不會跟國台辦主任宋濤，不期而遇，就知道。就不知道蔣萬安會不會學前任市長馬英九、柯文哲，屈服發表友中言論。

陸委會發言人梁文傑：「鄭麗文主席可以學學蔣萬安市長，蔣萬安市長他都是談捍衛中華民國，那我想這也是目前臺灣人民，最大的公約數，那不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國。」

陸委會先喊話、畢竟首善之都市長，赴中後還能踩穩國家底線嗎？全民都等著看。

原文出處：蔣萬安雙城論壇行程臨時變卦都OK？ 傳中國想壓寶蔣成藍營明日之星