壓抑情感一次爆發！虞書欣跨坐獻吻挑逗：我不是小孩了

《雙軌》虞書欣跟何與拍婚紗照放閃。（圖／iQIYI提供）





由虞書欣、何與領銜主演的浪漫愛情劇《雙軌》，以偽骨科兄妹在異國重逢為情感起點，描寫兩人在親情與愛意之間逐漸失衡的關係，劇中兩人突破偽兄妹界線的甜蜜吻戲掀起熱議，卻隨即迎來劇情急轉直下，何與在賽車時墜崖重傷，兩人因此斷聯長達6年，在解開心結復合後，雙方壓抑多年的情感也一次爆發，虞書欣主動跨坐到何與身上獻吻，床戲火花四射，加上戲外釋出的深情婚紗照跟合體跳舞放閃影片推波助瀾，甜度全面超標，讓觀眾忍不住直呼，「這對真的很會！」

《雙軌》虞書欣跟何與戲外釋出婚紗照。（圖／iQIYI提供）

劇中，靳朝在聽見姜暮哭著說出「我還是只喜歡你，我該怎麼辦」的真情告白後，攔住想搭電梯離去的她熱吻，釋放壓抑已久的情感，兩人的心結也隨之化解。何與在拍完這場復合戲後，一度無法從角色中抽離，收工準備離開時，電梯門一打開，看見虞書欣還站在那，情緒瞬間翻湧，忍不住走上前抱住她說：「暮暮，我以為妳就這樣走了！」他突如其來的情緒反應，令虞書欣相當難忘。而在復合後，兩人的尺度也大開，姜暮先是暗示性地問「我今晚睡哪？」隨後跨坐到靳朝身上，主動獻吻，說出「我已經不是一個小孩了」等挑逗台詞，甜蜜床戲更是讓觀眾看了臉紅心跳。

日前何與趁著虞書欣生日，跟她一起開直播吃火鍋，提起對彼此印象，何與認為虞書欣就像蝦滑，軟軟嫩嫩又白淨；虞書欣則稱他像凍豆腐，看起來是個硬漢，但熟了以後才發現他內心很柔軟，何與秒回：「所以我是軟漢？」逗笑全場。為《雙軌》勤健身的何與，好身材維持至今，吃火鍋時他熱到脫掉外套，頻頻擦汗也露出精實雙臂，讓虞書欣忍不住說：「朝朝～好久不見！對嘛！就是要把衣服脫掉才會像朝朝。」鼓勵他大方秀出肌肉。

《雙軌》劇中虞書欣跨坐吻上何與。（圖／iQIYI提供）

虞書欣透露，合作之前看照片時，以為何與性格有點高冷，但讀本時他卻給了她超級溫暖的眼神，感覺還有點傻傻的，總是專注地看著每個說話的人，拍攝時總是不忘照顧身旁每個人，她說：「不管是戲裡或戲外，他都能接得住我，像是他知道我在瘦身，就會在我很餓很餓的時候，把牛排分我吃兩塊，或是送一些我喜歡的卡通人物周邊。」兩人透露因為合作《雙軌》，熟到不能再熟，也有了好默契，未來有機會的話希望能再度搭檔組CP，被問起想拍哪一種類型的作品時，何與笑說：「一起拍個古裝好像不錯，如果有從現代穿越到古代的劇情就更好了。」《雙軌》正於愛奇藝國際站熱播中。

《雙軌》虞書欣稱何與像凍豆腐，看起來是硬漢，熟了以後發現他內心很柔軟。（圖／iQIYI提供）

