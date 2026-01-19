葉炎

時光荏苒，除夕將至，孩子們又將收到一筆自認不菲的壓歲錢了。

家鄉有句老話：“大人望（盼）插田，小孩望（盼）過年。”那份望眼欲穿的小心思再明顯不過——不僅能大飽口福，平時難得吃到的美食，此時幾乎樣樣不缺、管夠管飽；還能收到長輩們親手遞來的壓歲錢，那些平日裏想買卻不得的小心願，似乎一下子都有了著落。

我小時候，除夕夜也是能收到壓歲錢的。那天，母親再忙也會悄悄做一件讓她倍感驕傲的事：裁好紅紙，從箱底精心挑出幾張嶄新的鈔票，仔細包成四個小紅包。待到年夜飯時，便鄭重地分給我們四個孩子。這幾乎是一年中最具儀式感的環節，承載著滿滿的溫情。

按現在的說法，父母都是體制內職工，在小縣城裏收入不算低，家境還算殷實。可即便如此，我記憶中收到的壓歲錢從未超過五元，多是兩角、五角或一塊，這樣的“標準”持續了好些年。那時我們對錢並非不感興趣，而是沒什麼具體概念——除了偶爾替父母打醬油、買鹽和火柴，自己幾乎沒有花過錢，日常一切開銷都由父母包辦。五塊錢，在當時看來簡直是一筆鉅款。接過壓歲錢時，真是“激動的心，顫抖的手，興奮一宿又一宿”。可真正拿到手後，反而為怎麼花、能買什麼犯了愁。常常是除夕剛過，最晚不出正月十五，壓歲錢便又原封不動、心甘情願地交還到母親手中，美其名曰“代為保管”，其實不過是物歸原主。心意到了，意義也就到了。

細想之下，壓歲錢的心意自古相通，數額卻因家庭、因時代而變遷。可不是嗎？上世紀五六十年代的孩子，收到的大多是幾角、幾塊錢；七八十年代，變成幾塊、幾十甚至上百；到了九零後、零零後乃至現在的孩子，幾百上千已不稀奇，個別家庭甚至給出上萬元的紅包。年還是那個年，只是紅包越來越厚，壓歲錢越包越多，似乎漸漸偏離了它原本的寓意。

壓歲錢，承載著孩子們一整年的期盼與幻想，也包裹著長輩們深深的祝福與寄託。我們是個人情社會，尤其看重血脈親情。一年一度包個紅包，添些情感的溫度，寄寓幾分美好的祈願，為佳節增點喜氣，本是人之常情。所以我從不反對包壓歲錢，誰會和心意過不去呢？何況在我們那個“口袋比臉還乾淨”的年紀，不管數額多少，壓歲錢都曾為我們撐起過薄薄的面子，滿足過最初那點小小的虛榮。畢竟，那是童年裏唯一屬於自己的“合法收入”啊。

壓歲錢的本意，在於驅邪避災、祈福安康。意義重於數額，心意高於內容，其實真的與包多包少無關，壓歲錢並非越多越好。雖說“肥水不流外人田”，但給孩子太多，反而容易讓他們不知所措、不懂珍惜，甚至養成攀比揮霍的習慣，過早染上功利之心，對價值觀的塑造和未來的成長並無益處。倘若如此，便背離了壓歲錢的初衷，反而得不償失。

歲歲紅包歲歲心，年年祝福年年情。歡歡喜喜過大年，這壓歲錢該包還得包，只是形式重於內容，量力而行，適可而止。一份恰如其分的紅包，不會減少半分舐犢之情，反而讓賀歲的時光更添幾分暖意。