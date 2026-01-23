壓線上班才懂？通勤遇「1狀況」必定遲到 3.9萬人爆共鳴

不少網友認同，只要在通勤路上發現停紅綠燈次數不一樣，當天就會遲到。（示意圖／黃耀徵攝）

許多上班族會選擇睡到最後一刻再衝出門通勤，就有一名網友直言，只要路上停紅綠燈的次數與以往不同，就知道當天上班一定會遲到，更強調是「壓線上班人才懂」。文章一出，讓不少民眾超有感，紛紛留言分享「遠遠看那個秒數剩15秒，就知道遲到了」、「坐公車光看司機煞車的頻率，就知道會遲到了」、「同樣的路走了5年，沒人比我更了解紅綠燈節奏」。

這名網友在Threads發文直言，「壓線上班人才懂！」只要通勤路上發現紅綠燈停的次數不對，當下就會知道當天上班必定遲到。

廣告 廣告

貼文曝光後，迅速收獲超過3.9萬人按讚，不少鄉民就在底下留言，「當我停下這個紅燈，我就知道『完了』」、「或是路上一直遇到奇怪的擋路車」、「電梯是最後一關，選對直達車，選錯每樓停」、「坐公車光看司機煞車的頻率，就知道會遲到了」、「被一台烏龜車卡在前面我就知道我完了」、「遠遠看那個秒數剩15秒，就知道遲到了」、「已經練就還沒轉彎就知道下一個路口綠燈剩幾秒的能力」、「還會精準到知道哪個紅燈的秒數比較少」、「每天都在上演玩命關頭」。

也有人分享，「還有捷運的時間，錯過這班，下一班就危險了，有時候捷運到站還會改時間」、「當第2班候補的捷運班次還是滿到溢出來擠不上去，就知道今天的我已經不會獲得快樂的一天了」、「我都會固定在某一個綠燈倒數12秒的時候經過」、「超懂，只要順序錯了，就會看到平常搭的車子從面前跑掉」、「真的，有時候還會有固定時間出沒的機車或汽車，只要看到他代表不會遲到了」、「還有平交道看到不只一台火車，完蛋！」、「同樣的路走了5年，沒人比我更了解紅綠燈節奏」。

還有人表示，「沒有彈性上班時間的公司真的太痛苦」、「上班前要先開Google Maps，看預計到達時間才知道要不要加速」、「除了紅綠燈外，還有早餐店的阿姨的手速也很重要」、「上班路在施工，要繞一大圈，我很不喜歡這種無法掌握的感覺」、「我都提早15分鐘到，為的就是在路上遇到悠哉的慢車告訴自己時間還很夠不要衝上去逼車」、「下雨的時候車流特多，又很不幸的遇到連續排隊等到變紅燈，再加上火車通過，好的喜提遲到1支」、「就算沒壓線上班，出門如果遇到臨時車況，被用掉多少時間都知道會不會影響遲到」、「難怪有好多三寶不知道在急什麼，原來是趕壓線上班啊」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢

Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性