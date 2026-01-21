壓線就開罰？巷弄白色方格用途曝光

巷弄出現的白色方格並非取締標線，而是「視覺化減速標線」，屬於警示設計。（示意圖／Pixabay）





不少駕駛行經巷弄時，發現雙黃線或停車格邊緣多出一塊塊白色方格，卻未見告示說明，讓人擔心是否新增取締項目、怕一不小心就被檢舉。其實，這些標線是政府推動「人本交通」的重全設計，被視為降低事故風險的防護。

巷弄白格非取締 是「減速警示」

台北市交通局說明，這些白色方格正式名稱為「視覺化減速標線」，依據交通部相關規範設置，屬於警示型標線。設計概念是透過在車道兩側繪製楔形或長方形白色線段，讓駕駛在視覺上產生道路變窄的錯覺，自然放慢速度、提高警覺。

廣告 廣告

交通局指出，這類標線多設於事故熱點、彎道、巷弄狹窄處或行人活動頻繁區域。標線通常長約100公分、寬20至30公分，斜向排列並與道路邊線保持間距，目的在於用「視覺提醒」取代減速丘等硬體設施，兼顧安全與行車舒適度。

視覺化減速標線。（圖／翻攝自臺南市善化區公所臉書）

不開罰仍須減速

交通局強調，視覺化減速標線不代表禁止通行，也不是新的違規項目，單純是提醒駕駛前方路況較複雜，應主動減速慢行。目前不只台北市，其他縣市也陸續在特定路段導入，實務上已證實有助於降低平均車速、減少事故發生率。

交通局也提醒，雖然白色方格本身不會直接開罰，但若駕駛無視警示高速通過，一旦發生事故，仍可能被認定未注意路況、未依規定減速，進而影響肇責判定。

更多東森新聞報導

路上斑馬線多「3條線」是什麼？ 交通部解答了

駕駛人注意！上路別做「1事」 車輛恐變廢鐵

新手騎士福音！台北市加碼補助 最高領6500元

