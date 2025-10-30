壓線遞件參戰2026台北市長 吳怡農喊打造前瞻首都拚二戰蔣萬安

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農（圖）爭取代表民進黨參選2026台北市長。（圖／黃威彬攝）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（30）日晚間表示，自己明天會到民進黨中央黨遞交台北市長參選意願表，正式向台北市長蔣萬安宣戰2026台北市長。

2026台北市長選戰倒數一年，由於國民黨現任市長蔣萬安聲勢頗旺，加上台北市藍營基本盤穩固，綠營相對艱困，儘管行政院副院長鄭麗君、台北市議員苗博雅、外交部長林佳龍、前民進黨祕書長林右昌等人頻頻被點將，但該派誰出戰目前尚未定案。

台北市長蔣萬安（圖）挾基本盤優勢與高知名度將爭取2026市長連任。（圖／方萬民攝）

而45歲的吳怡農曾任新境界文教基金會副執行長。他擁有美國耶魯大學傲人學位，甚至回台服役時還加入特戰部隊，對國防議題頗為關注。儘管2020年投入台北市中山、北松山選區立委選舉時，難敵選區結構以些微差距敗給蔣萬安，但吳怡農清新形象和政見訴求仍博取不少關注，因此即使在2023年參選同一選區立委補選時又敗給時任市議員王鴻薇，但仍有不小知名度與聲量。

國民黨立委王鴻薇（中）曾在立委補選中打敗過吳怡農。（圖／黃威彬攝）

稍早吳怡農宣布，有鑑於自己長期推動公共服務，加上在國際交流經驗上頗有建樹，因此正式宣布積極爭取黨內支持，2026成為角逐台北市長最強即戰力，希望為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

他進一步指出，由於民進黨內部有意角逐者，必須在本周填具「表達意願表」並送交民進黨組織部供參考，因此明天將「壓線」前往中央黨部遞交意願表，期待獲得青睞，並在大選中得到多數市民支持。

