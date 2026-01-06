壓腳 釀爭執 萬華警到場化解糾紛

圖說：發言人臺北市萬華分局西門町派出所長陳韋勳。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局西門町派出所於115年1月5日晚間接獲報案，稱成都路上有糾紛情事，警方接獲報案後立即前往現場查處。

經警方到場了解，為蔡男使用電動代步車不慎壓到民眾洪男左腳，故洪男與同行友人趙男向蔡男理論而發生糾紛，經警方到場協助調解並告知相關權利後，雙方各自離去。

萬華分局呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，循合法途徑解決，切勿因一時情緒衝動而訴諸暴力。