壓軸不是最後一個！真實意思曝光 超多人搞錯

不少中文詞語頻繁被誤用，導致真實意思被混淆，有網友在社群上分享「壓軸」不是指最後一個，而是倒數第二個，貼文吸引上萬人狂讚，不少人表示過去都用錯了，一名內行網友留言解釋，壓軸是戲曲中倒數第二個劇目，大軸才是最後一個。

一名網友近日參與社群平台Threads上舉辦的「沒看書真的不知道」第一屆大賽，留言分享中文詞語「壓軸」不是指最後一個，而是倒數第二個。

貼文吸引上萬人留言討論，「這超多人用錯的」、「很多人都愛說最後壓軸，結果都錯了」、「每次聽都很想糾正別人，但又怕對方以為我是弱智」、「之前剛知道也超愛到處跟人解釋」、「最愛這個，上課都會跟小朋友強調」、「之前跟朋友解釋，還被當成是在開玩笑」、「昨天才學到了」。

另有內行網友留言解釋，超多人誤用「壓軸」一詞，以為「壓軸」是指最後一個，但實際上最後一個應該是「大軸」才對。

根據《中時新聞網》查詢教育部重編國語辭典，壓軸是指戲劇表演中的倒數第二個劇目，比喻最精彩或最引人注目的節目或事件，而「大軸子」才是在演出中排在最末的一齣戲，也可以稱為「軸子」。

