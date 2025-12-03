壓軸好宅正式公開 2025台中購物節送北屯區「十期蛋黃」機能宅

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】買氣破百億、話題再衝高！台中購物節最受矚目的壓軸好宅今（3）日正式揭曉。台中市政府經發局公布今年第7戶壓軸好宅將落腳北屯區知名建案「均福匯」，市價逼近千萬元，附贈輕裝潢及車位，吸引民眾高度關注。該案位於台中10期重點發展區「新核心」，交通鄰近74號快速道路、台鐵太原站及捷運松竹站，生活圈涵蓋消費、就學與醫療機能，綠地多、環境靜謐，對小家庭與通勤族來說都是市區難得一見的「高CP值」優質好宅。

購物節精品好宅《裝潢以實際交屋為主》。（圖/中市府經發局提供）

經發局指出，「好宅在哪裡？」自購物節開跑便成為民眾最熱議話題。歷經多輪評選，今年好宅重返市區，選定位於軍福九路上的「均福匯」。建案為獨棟6樓、僅25戶的低密度住宅，鄰全住宅區、鬧中取靜，同時保有完整生活機能，兼顧便利與居住品質。好宅位於2樓，挑高3米6放大空間感，格局方正實用，大面窗帶來明亮採光與優質通風，舒適度高，適合小家庭、首購族、新婚夫妻等各類型族群入住。

經發局進一步說明，此次壓軸好宅位置機能完善，是小家庭「起家厝」的熱門選擇。交通可直上快速道路，臨近捷運綠線與台鐵通勤軸線；學區包含廍子國小、軍功國小與東山高中，均為步行即可抵達；周邊消費機能上，東山軍功及太平樹孝商圈生活所需一應俱全，餐廳、超市、便利商店、黃昏市場隨手可得，開車前往美式賣場COSTCO僅需10分鐘；休閒部分，周邊擁有7座公園綠地，包括超人氣「新都生態公園」，更有旱溪自行車道、台中市籃球運動中心、游泳訓練中心等運動設施，加上「台中後花園」大坑風景區約10分鐘車程，爬山、健行、泡湯輕鬆成行。

經發局提醒，12月25日前的消費發票及收據通通都能抽獎，抓緊最後購物黃金期，壓軸抽預計1月登場，手邊尚未登錄的發票或收據請儘速登錄到台中通TCPASS APP，好宅的幸運得主可能就是你！更多活動詳情請上活動官網或追蹤台中購物節粉絲專頁。