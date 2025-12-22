壓軸抽限量好禮 《月光之戀 仙履林園》12/27最終場加長版演出

《圖說》12月27日18：20、19：20場次將搭配「當代傳奇劇場」加長特別版20分鐘舞蹈演出。〈文化局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】結合古蹟建築、光影科技與劇場表演的國定古蹟林本源園邸《月光之戀 仙履林園》夜間光雕展演，將於本周末〈27日〉迎來最終場，當天壓軸20：20場次以光雕結合「林園人氣文創抽獎活動」，該場次入場觀眾皆有機會獲得限量好禮。進場號碼牌預計當日17：30於西門街側門入口處發放，每場50人，也開放候補入場。

文化局長張䕒育表示，今年光雕秀以「愛情與祈願」為主軸，牛郎織女愛情傳說為靈感，融合光影與園林建築，將「來青閣」化作舞台，展現古蹟於夜間的嶄新敘事方式，帶領觀眾沉浸於五幕式光影劇情，包括〈天光雲彩〉、〈紅塵初遇〉、〈人間生活〉、〈天命斷情〉與〈鵲橋團圓〉，呈現愛情跨越時空的動人篇章。此外，民眾還可透過手機掃描QR Code，選擇喜愛的祝福角色，即時創作專屬圖像並投影於古蹟建築，打造沉浸式體驗。

《圖說》新增多位出演角色，讓整體劇情更具層次與張力。〈文化局提供〉

她指出，《月光之戀 仙履林園》最後展演日於27日共三場演出，18：20、19：20兩場，光雕將搭配「當代傳奇劇場」加長特別版20分鐘舞蹈演出，融合傳統戲曲、舞蹈與光影構作，增添角色和劇情立體性。

《圖說》壓軸20：20場次光雕播映後有「林園人氣文創抽獎活動」，入場觀眾皆有機會獲得限量好禮。〈文化局提供〉

壓軸20：20場次則以光雕結合「林園人氣文創抽獎活動」，凡該場次入場觀眾皆有機會獲得限量好禮，包括「樓臺良緣徽章磁鐵」、「花好月圓徽章磁鐵」、「林園小築木製建築收納盒」、「來青閣造型鑰匙圈」及「月光織戀香氛噴霧」等，多款獎項皆為林園近期全新開發的文創商品，兼具設計感與收藏性，數量有限，抽完為止。