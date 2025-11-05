壓軸獎百萬元！普發現金開跑 桃園市推「百倍奉還」抽獎

全民普發現今1萬元上路，桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕呼應全民普發現金1萬元上路，桃園市政府推出「普金1萬 桃園百倍奉還」抽獎活動，11月12日起至12月31日止，只要在市內合法設立的店家消費，單筆滿100元即可獲得1組抽獎序號，單筆最高上限600組序號，除了天天、週週、月月抽百倍奉還現金好禮，壓軸更有百萬元現金大獎，及與樂天桃猿球團合作的神秘獎項。

市長張善政、經發局長張誠今於市政會議共同發布活動內容，張善政表示，市府持續推動振興消費計畫，此次攜手桃園商業總會理事長范揚淇、桃園觀光工廠促進發展協會理事長陳維宏、桃園市商圈產業聯合會副總會長張永隆，以及今年中職總冠軍樂天桃猿，打造年末最強中獎體驗。

廣告 廣告

經發局副局長陳炳仲說明，百倍奉還活動自11月12日至12月31日止，期間只要在桃園市合法登記的店家消費並開立發票，單筆滿100元即可獲得1組抽獎序號，單筆最高上限600組序號，為讓民眾有充足的登錄時間，發票登錄自11月13日起至明年1月7日晚上11點59分止，完成登錄後即可參加天天抽、週週抽、月月抽、壓軸抽，為擴大中獎機會並兼顧公平性，同1人同1獎項只能中獎1次。

經發局表示，天天抽每天抽現金1萬元，共50次；週週抽每週抽現金5萬元1名，共8次；月月抽現金10萬元1名，共2次；壓軸抽現金100萬元1名，天天抽、月月抽預計11月21日起每週進行1次抽獎，抽出7個天天抽及1個週週抽得主，月月抽暫定11月28日、1月9日抽出，壓軸抽同樣在1月9日抽出。

張誠提醒，民眾消費的店家發票，廠商設立登記地址必須在桃園，若是透過電商消費，務必注意電商登記地址是否在桃園。

此外，12月活動期間，市府將邀請桃園市各商圈及觀光工廠聯合推出好康活動，只要前往商圈或觀光工廠指定店家消費，即可獲得專屬驚喜抽獎機會。

全民普發現今1萬元上路，桃市府加碼推出「普金1萬、桃園百倍奉還」抽獎活動。(記者鄭淑婷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

普發1萬未滿7歲怎代領？看誰尾號？ 財政部釋疑

普發1萬正式開跑 登記、領取懶人包一次看懂

普發1萬開始登記 小7、全家ATM領取現金週週有驚喜

