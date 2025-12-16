壓軸非指「最後一個」？網驚：真的是國文冷知識…

生活中心／李筱舲報導



「壓軸」二字，常被拿來形容「最後一位」或是「最後一個」。不過近日，一名網友在社群上發文指出，「壓軸」並非這個意思，並提到自己也是剛才才得知這個「國文冷知識」。貼文一出，引發網友熱議討論，也讓不少人驚覺「原來大部分的人都用錯了！」。









國文冷知識再+1「壓軸」正確用法曝光！網驚覺「原來大家都用錯了…」

網友在Dcard上分享一則「國文冷知識」，指出「壓軸」並不是表示「最後一個」的意思。（圖／翻攝教育部重編國語辭典修訂本官網）





近日一名女網友在Dcard上分享一則「國文冷知識」，她在文中表示：「剛剛才知道，壓軸竟然不是代表最後一個，其實是代表倒數第二個耶，大家以前是不是都用錯了？」她放上教育部重編國語辭典修訂本網站的截圖，還引用了「台灣明光義塾 」臉書粉專的說明，指出「壓軸」一詞出自京劇術語，京劇一場戲會分為「開鑼戲」、「早軸」、「中軸」、「壓軸」和「大軸」，而這個「軸」字原本讀作「ㄓㄡˋ」，後來經廣泛應用後則改讀成「ㄓㄡˊ」，而「大軸」才是真正的最後一齣戲。

「壓軸」一詞出自京劇術語，一場京劇會分為「開鑼戲」、「早軸」、「中軸」、「壓軸」和「大軸」，而「大軸」才是最後一齣戲。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣明光義塾 》）

原PO也在文中表示，這真的是「超級國文冷知識」，看完後真的長知識了，表示自己往後不會再搞錯了。而許多網友也在貼文留言：「第一次知道欸，推一個」、「我是去年才知道的」，更有網友笑稱「就跨年演唱會來說的確是壓軸沒錯，最後會有一排政府官員上台倒數」，不過也有不少網友透露在學生時期就已學過「壓軸」的正確用法，只是隨時間演變成現在的意思，也就這樣使用了。

原文出處：國文冷知識再+1「壓軸」正確用法曝光！網驚覺「原來大家都用錯了…」

