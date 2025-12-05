壓一下讓地球喘口氣 路跑界發起環境永續倡議

記者張翔程／臺北報導

面對極端氣候，近40個國內跑步社團、菁英跑友及關心環境永續者今（5）日在世界土壤日發起「壓一下讓地球喘口氣」環境永續倡議，發起團體及發起人將串聯網路社群，呼籲所有跑友參與賽事時，在丟擲瓶罐及紙容器前能夠隨手壓一下，就能有效減少回收空間，落實廢棄物減量且降低垃圾清運的次數與油耗，而短短幾秒鐘，就是一個應該做且做得到的環境友善作為。

發起倡議活動的清華大學運動事業及政策中心教授黃煜表示，近年到許多賽事現場觀察賽事廢棄物的處理情況，並與不少負責成員進行對話，發現大約只有1成的參與者會壓縮瓶罐或紙容器，許多容器幾乎維持原型就被丟棄，這也造成賽事辦理單位的困擾，同時也與名列馬拉松女子百傑的白芷瑞討論，如果每位跑友都能自發性地進行壓縮動作，就會發揮螞蟻雄兵的力量，因此決定在世界土壤日發起這項倡議活動，希望跑友及賽事工作人員能夠從自身做起，為愛護地球貢獻一份心力。

廣告 廣告

30餘位發起人背景多元，特別引人注目的是被日本跑友稱為路跑界「廣末涼子」的上田怜，本身也是馬拉松好手，全馬最好成績是3小時19，招牌動作就是邊跑邊撿垃圾，得知臺灣路跑界發起這項動作時，二話不說就決定擔任發起人，也預計在今年富士山馬拉松時拍攝1支倡議影片。

同時國內「最美三鐵主持人」之稱的段慧玲，長期參與許多賽事環境永續的宣傳工作，包括田中馬拉松、馬祖旅遊及馬拉松博覽會等，呼籲跑友正視極端氣候的嚴重性，也鼓勵跑友身體力行落實節能減碳。

來自風城的董家琪與黃馨儀是全馬破3小時的箇中好手，分別名列女子馬拉松百傑的第19及27，也以菁英跑友的身分擔任發起人，值得關注的是，長期投入廢棄物處理議題的重新思考環境教育協會亦為發起單位之一，協會最近也參與路跑賽事廢棄物工作，期待能夠具有優化效果。

發起人之一的黃煜提到，過往幾年的永續工作多半由賽事辦理單位推動，試圖將賽事化身為環境永續示範場域，但跑友如果配合度不足，功效就會打折扣，因此「壓一下讓地球喘口氣」倡議活動就是從跑友角度出發及規劃，推動永續工作人人有份的觀念，並選在世界土壤日發起，希望更多人關心已經發燙的地球。

黃煜也特別感謝願意擔任發起人的37個團體及個人，特別是大新竹地區的跑團，包括新竹路跑社、湖口愛跑團、226強風吹拂跑團及動就對路跑團等長期的支持與鼓，也歡迎有興趣的朋友共同加入倡議，請至永續跑者倡議行動粉專就可獲得相關訊息。