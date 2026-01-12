壞主人餵義大利麵養成肉球！30公斤胖犬「半年狂甩16公斤」逆轉狗生

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

英國一隻混種犬「帕奇」（Patch）因前飼主長期餵食廉價罐頭與大量義大利麵，體重一度暴增至30公斤，嚴重肥胖到無法正常站立行走。可憐的牠在2025年6月被送往赫爾市的 Oakwood Dog Rescue 動物收容中心，才終於迎來轉機。

帕奇遭主人虐待至無法行走，幸好經收容所照護後已恢復健康。（圖／翻攝自Oakwood Dog Rescue臉書）

收容所志工回憶，帕奇剛來時健康狀況令人心疼，不僅病態肥胖、行動困難，身上還有傷口、嚴重牙周問題，脖子更因過小的頸圈磨出皮肉傷。更讓人無奈的是，前飼主甚至說牠「很兇」，但實際相處後才發現，帕奇只是又痛又不舒服的小可憐。志工團隊立刻為牠訂製減重計畫，調整成營養均衡的飲食，並搭配每週水療運動，讓牠能在不傷關節的情況下慢慢瘦下來。

半年後，帕奇成功甩掉約16公斤，體型直接「對半砍」，整隻狗輕盈又有精神，性格也變得超級親人、愛撒嬌。雖然牠已接近10歲，但現在的帕奇完全是快樂小壯犬，能和10歲以上的孩子及其他狗狗和平相處。收容所表示，帕奇目前正等待有緣人帶牠回家，展開健康、安心的晚年生活。

