壞人臉男星拍戲「遭樹幹直插後背」 劇痛宛如被卡車撞
出道38年，擁有「天生壞人臉」的資深演員陳文山，以反派角色被觀眾熟知，他近日登上在《聚焦2.0》自爆，出身台南的他是個名副其實的「螞蟻人」，是堅定的全糖派，但隨著年紀漸長加上有糖尿病家族史，讓他開始關心自身健康狀況，所幸近年檢查結果都相當正常，讓他笑稱自己是「天選之人」。
陳文山作品橫跨八點檔、連續劇與古裝戲，演技毋庸置疑。錄影時，主持人高文音突襲加碼「演技隨堂考」，隨機喊出角色名稱要他當場重現經典台詞。從《濟公》中廣亮師父、《神機妙算劉伯溫》的高彬師父，到《金色摩天輪》的陳東山，他陳文山全都立刻上線、游刃有餘。其中高彬師父那句經典的「佛祖為你加持」更瞬間掀起滿滿回憶殺。
談及多年拍戲經歷，陳文山分享，某次在山坡拍攝打滾動作戲時，因場地未徹底檢查，加上穿短袖無法配戴護具，只能硬著頭皮上陣。沒想到正式翻滾時，竟被剛鋸過的樹幹「直插後背」，劇痛宛如被卡車撞擊，甚至一度無法呼吸、腦中閃過「人生到此為止」的念頭。所幸緊急送醫後確認無大礙，他也立刻返回劇組繼續拍攝，敬業態度令人佩服。
雖然有家族病史，愛吃甜食的陳文山仍難抵珍珠奶茶、楊枝甘露等甜品誘惑；製作單位特別邀請專家，利用燕麥、黑芝麻粉、黑豆粉及水果調製出「李多慧果昔」，希望幫他解饞兼顧健康，起初他半信半疑，但淺嚐一口後立刻驚呼「超好喝！」甚至現場跳起時下爆紅的「上車舞」，逗得全場哄堂大笑。《聚焦2.0》每週六晚間8點於年代新聞播出。
