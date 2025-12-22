「壞人」凌晨持開山刀亂晃士林夜市…落網：不滿被街友比不雅手勢怒尋仇

社會中心／台北報導

民眾目擊有男子持大刀在士林夜市閒晃。（圖／翻攝自Threads @hxuxxzi）

台北市士林夜市今（22）日凌晨驚傳持刀威脅事件。一名身穿「壞人」黑色短T的謝姓男子（29歲）手持開山刀於街頭徘徊，引發民眾恐慌。士林分局獲報後迅速出擊，短時間內逮捕謝男歸案。據悉，謝男疑因不滿遭街友比不雅手勢，竟持網購開山刀欲尋仇。警方訊後依《社會秩序維護法》將其送辦。

一名女網友在22日凌晨0時50分許在社群平台「Threads」發文指出，剛剛目擊一名男子手持大刀在士林夜市一帶反覆走動，所幸當時現場民眾警覺性極高，而她也在第一時間邊跑、邊錄影，並沿途通知正在收攤的攤商躲避報警，直言：「本人弱小女子能做的只有跑跟通知了」。

謝男供稱，因不滿遭街友比不雅手勢，才持開山刀徘徊找人。（圖／翻攝畫面）

士林分局接獲報案後不敢掉以輕心，隨即啟動調查，專案小組透過擴大調閱周邊監視器與沿線查訪，迅速掌握行為人行蹤，並鎖定謝姓男子。警方隨後循線將謝男帶回派出所說明，並在其代步的機車內當場起獲作案用的開山刀，所幸現場未造成任何人員傷亡。

根據《東森新聞》報導，謝男落網後向警方供稱，案發前因遭到街友對其比不雅手勢，一時心生不滿，為「討公道」才拿出透過網路購買的開山刀於現場徘徊。

警方指出，雖然謝男當下並未傷人，但其在公共場所持械遊蕩的行為，已對社會大眾造成強烈不安，已依違反《社會秩序維護法》將謝男移送法辦。警方特別呼籲，近期社會氣氛敏感，民眾切勿攜帶危險物品出入公共場所，以免觸法受罰並危害社會治安。

